Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 25 марта встретился с Папой Франциском. Главу правительства Украины принимали в Апостольском дворце в Ватикане.

После встречи с Франциском Шмыгаль провел переговоры с госсекретарем Святого Престола кардиналом Пьетро Паролино. Его сопровождал секретарь по делам отношений с государствами епископ Пол Ричард Галлахер.

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Глава правительства и Папа обсудили темы пандемии и войны на Донбассе

И Шмыгаль, и Франциск поговорили об отношениях между Святым Престолом и Украиной, а также остановились на жизни и деятельности католической церкви в нашем государстве.

Часть разговора Папа Римский и украинский премьер посвятили наиболее актуальным и болезненным темам. В частности, Франциск остановился на теме конфликта на Донбассе, а также кризисе медицинской системы из-за COVID-19. Папа Римский выразил надежду, что нарушения режима огня на Востоке Украины уступят место мирному разрешению противостояния.

Разговор длился около получаса

Отметим, что всего Шмыгаль и Франциск проговорили около получаса. В завершение разговора они обменялись подарками.

Интересно! Святейший Отец подарил главе правительства бронзовую композицию "Наполним руки другими руками" и специальные издания своих энциклик и других документов. В свою очередь, премьер Шмыгаль подарил Папе факсимильное издание "Венского Октоиха" и репродукцию скульптуры" Горькая память детства", установленной в Национальном музее Голодомора-геноцида в Киеве.

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