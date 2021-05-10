Всех удивим, – Ткаченко анонсировал "много интересных вещей" на параде ко Дню Независимости
Украина в 2021 году празднует 30-летие независимости. План праздничных мероприятий презентуют на форуме "Украина-2030", но Александр Ткаченко уже заинтриговал украинцев.
Источник:"Радио Свобода"
Министр культуры и информационной политики отметил, что к празднику готовятся тщательно, ведь дата – юбилейная. Работу начали заранее.
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"Есть много чрезвычайно интересных вещей. Они будут проходить не только 22 – 24 августа, но в течение всего года", – сказал министр.
Ой, столько готовим! Всех удивим,
– эмоционально подчеркнул Ткаченко.
Министерство активно сотрудничает с облгосадминистрациями. В частности, проговаривали реакции, которые будут по всей стране.
По словам Ткаченко, будет общий бренд, под которым все мероприятия будут проходить. Он отказался называть его, ведь "не хочет спойлерить до презентации".
День Независимости в 2020 году: как все было
- На официальной части мероприятий, которая состоялась в Киеве, украинские артисты исполнили попурри "Песенная история Украины".
- Стоит отметить, что не обошлось без скандала. Часть общества возмутило исполнение некоторых песен на русском языке.
- Ткаченко прокомментировал это так: "Надо гордиться всем, что родила украинская земля".
- Также в Киеве прошел Марш Защитников Украины, в котором приняли участие более 10 тысяч человек.
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