Украина в 2021 году празднует 30-летие независимости. План праздничных мероприятий презентуют на форуме "Украина-2030", но Александр Ткаченко уже заинтриговал украинцев.

Министр культуры и информационной политики отметил, что к празднику готовятся тщательно, ведь дата – юбилейная. Работу начали заранее.

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"Есть много чрезвычайно интересных вещей. Они будут проходить не только 22 – 24 августа, но в течение всего года", – сказал министр.

Ой, столько готовим! Всех удивим,

– эмоционально подчеркнул Ткаченко.

Министерство активно сотрудничает с облгосадминистрациями. В частности, проговаривали реакции, которые будут по всей стране.

По словам Ткаченко, будет общий бренд, под которым все мероприятия будут проходить. Он отказался называть его, ведь "не хочет спойлерить до презентации".

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