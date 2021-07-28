Тренуються екіпажі на вертольотах Airbus EC 225 LP. Вони, власне, й братимуть участь в параді до Дня Незалежності.

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Скільки Нацгвардія має французьких вертольотів

Нацгвардія наразі має у своєму арсеналі 4 сучасні французькі повітряні судна. Пілоти пройшли теорію та практику за кордоном.

Зауважимо, авіація Міністерства внутрішніх справ отримала вже п'ятий у 2021 році вертоліт за контрактом з французькою компанією Airbus. Його теж передали Нацгвардії.

Зверніть увагу! Україна уклала з французькою компанією контракт на поставку 55 вертольотів. До кінця 2021 року загалом ми отримаємо 28 гелікоптерів.

Тренування на гелікоптерах / Фото МВС:

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