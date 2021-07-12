Про це під час брифінгу розповів секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов. Ймовірність підготовки окупантами активних військових дій до Дня Незалежності українська сторона не спостерігала.

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"Те, що стосується активних військових дій, я нічого сказати не можу. Ми зараз не спостерігаємо, що вони (окупанти – 24 канал) готуються до Дня Незалежності", – сказав Олексій Данілов.

Він додав, що ситуація на території Донецької та Луганської областей, які окуповані Росією, непроста. Натомість у 2020 році, за словами секретаря РНБО, було набагато простіше у питанні кількості обстрілів.

На жаль, там (на території ОРДЛО – 24 канал) сьогодні продовжують працювати снайперські групи, і продовжують інколи гинути наші хлопці,

– сказав Данілов.

Брифінг секретаря РНБО Олексія Данілова: дивіться відео

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