З одного боку, місцеві тримають кордон, проте з іншого – кордон, як концтабір, для мешканців Донецької та Луганської областей зробила Росія. Про це у програмі "Перші особи" на 24 каналі розповів секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов.

До теми Зараз зовсім по-іншому, – Данілов сказав, чи готова Україна до наступу Росії

"Вони видають ці документи, це як Гітлер нападав, він аусвайси (посвідчення особи – 24 канал) видавав для того, щоб на окупованих територіях в людини було посвідчення", – сказав Олексій Данілов.

Путін очікує додаткові голоси на виборах

Секрет РНБО пояснив, що в Україні не можуть впливати на це безпосередньо. Проте якщо звернути увагу на мінські угоди, на яких вони посилаються, то там немає такого, що Росія має видавати "аусвайси" мешканцям Донецької та Луганської областей. Водночас російська сторона не виконує навіть ту домовленість, що записана.

"Для цього це робить Путін? Ще раз наголошу – додатково собі взяти 500 тисяч голосів на виборах в Держдуму, яка буде у вересні, це їхнє таке собі використання", – роз'яснив секретар РНБО.

Зверніть увагу! У Росії зробили цинічну спробу пояснити паспортизацію на окупованому Донбасі. У Кремлі заявили, мовляв, це відбувається через "невиконання мінських домовленостей".

Інтерв'ю з Олексієм Даніловим: дивіться відео 24 каналу