Але зараз, у 2021 році, ситуація зовсім інша. Про це повідомив у програмі "Перші особи" секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.
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Данілов: В України з'явились справжні партнери
За його словами, наразі відбуваються доволі складні процеси. Попри те, що до всього підготуватися неможливо – до основних викликів, які можна оцінити, Україна є готовою.
Зараз у нас зовсім по-іншому,
– наголосив Данілов.
Він зазначив, що Росія – досить сильна щодо технічного забезпечення. Адже окупанти останніми роками вкладали шалені гроші у свої війська.
"В них єдина доктрина, що вони мають з кимось вести війну, інакше у них дуже швидко відбувається розвал, якщо немає зовнішнього ворога", – відзначив секретар РНБО.
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Але, попри те, що Україна має інше технологічне забезпечення, в нашої держави інша армія та інше озброєння. Окрім того, в України з'явилися справжні партнери – країни Балтії, Польща, Канада, Сполучені Штати Америки та Велика Британія.
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