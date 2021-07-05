Но сейчас, в 2021 году, ситуация совсем другая. Об этом сообщил в программе "Первые лица" секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

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Данилов: У Украины появились настоящие партнеры

По его словам, сейчас происходят довольно сложные процессы. Несмотря на то, что ко всему подготовиться невозможно – к основным вызовам, которые можно оценить, Украина является готовой.

Сейчас у нас совсем по-другому,

– отметил Данилов.

Он отметил, что Россия – достаточно сильная касательно технического обеспечения. Ведь оккупанты последние годы вкладывали огромные деньги в свои войска.

"У них единственная доктрина, что они с кем-то должны воевать, иначе у них очень быстро происходит развал, если нет внешнего врага", – отметил секретарь СНБО.

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Но, несмотря на то, что Украина имеет другое технологическое обеспечение, у нашего государства другая армия и другое вооружение. Кроме того, у Украины появились настоящие партнеры – страны Балтии, Польша, Канада, Соединенные Штаты Америки и Великобритания.

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Обратите внимание! Премьера интервью состоится во вторник, 6 июля, на 24 канале в 20:00. Также можно будет посмотреть на ютубе.