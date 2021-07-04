Несмотря на это, занимать соответствующую должность – очень тяжелая и ответственная работа. В программе "Первые лица" Данилов подчеркнул, что у него нет планов относительно президентства.

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Секретарь СНБО рассказал о политических амбициях

По его словам, если кто-то считает будто быть президентом – это "мед с утра до вечера", то эти люди очень ошибаются.

Я гораздо более опытный человек, чтобы сказать, что у меня таких планов нет,

– подчеркнул Данилов.

Он отметил, что Президент Украины Владимир Зеленский поручил ему очень много работы. Поэтому секретарю СНБО есть чем заниматься на действующей должности.

"У меня хватает работы на той должности сейчас, которую мне поручил Владимир Александрович. И этой работы очень-очень-очень много. Это ответ на ваш вопрос", – отметил Данилов.

Данилов рассказал о президентских амбициях: смотрите видео

Кто такой Алексей Данилов: коротко

Алексея Данилова назначали секретарем СНБО в октябре 2019 года. До того он был заместителем секретаря.

В 1990 годах он был мэром Луганска, в 2000 годах занимал должность руководителя Луганского регионального штаба кандидата в президенты Виктора Ющенко, впоследствии – членом партии "Батькивщина".

По словам экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, Данилов является серьезным и умным человеком.

Обратите внимание! Премьера интервью состоится во вторник, 6 июля, на 24 канале в 20:00. Также можно будет просмотреть в ютубе.