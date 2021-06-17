Михаил Саакашвили рассказал об этом в программе "Первые лица". Он отметил, что секретарь СНБО работает на результат.

Интересно Новые санкции и тайные вопросы: СНБО соберется на очередное заседание

"Алексей Данилов мне нравится. Он имеет вид умного человека, тоже понимает все риски, которые есть. Я с ним встречался", – сказал Саакашвили.

Я считаю, что секретарь СНБО Алексей Данилов – очень серьезный человек,

– добавил он.

Данилов – исключение в команде, – Саакашвили

Экс-президент Грузии считает, что Данилов – исключение в команде СНБО, ведь был принцип, что экс-депутат не может работать.

"Он единственный, кто был и депутатом, и мэром в очень сложные времена. То есть он имеет большой опыт, и понимает, какие есть риски. Люди в течение какого-то времени скажут: "И где результат?". Поэтому он ориентирован именно на результат", – отметил Саакашвили.

Саакашвили оценил работу СНБО

Он поддерживает СНБО, однако считает, что работа может быть бесполезной.

Я вам откровенно буду говорить, что время от времени я в отчаянии. Когда я вижу перечень всех этих вещей, я понимаю, что почти все они никуда не уйдут, если реальных шагов не делать,

– заверил Саакашвили.

Последние решения СНБО: коротко