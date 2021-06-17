Михаил Саакашвили рассказал об этом в программе "Первые лица". Он отметил, что секретарь СНБО работает на результат.
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"Алексей Данилов мне нравится. Он имеет вид умного человека, тоже понимает все риски, которые есть. Я с ним встречался", – сказал Саакашвили.
Я считаю, что секретарь СНБО Алексей Данилов – очень серьезный человек,
– добавил он.
Данилов – исключение в команде, – Саакашвили
Экс-президент Грузии считает, что Данилов – исключение в команде СНБО, ведь был принцип, что экс-депутат не может работать.
"Он единственный, кто был и депутатом, и мэром в очень сложные времена. То есть он имеет большой опыт, и понимает, какие есть риски. Люди в течение какого-то времени скажут: "И где результат?". Поэтому он ориентирован именно на результат", – отметил Саакашвили.
Саакашвили оценил работу СНБО
Он поддерживает СНБО, однако считает, что работа может быть бесполезной.
Я вам откровенно буду говорить, что время от времени я в отчаянии. Когда я вижу перечень всех этих вещей, я понимаю, что почти все они никуда не уйдут, если реальных шагов не делать,
– заверил Саакашвили.
Последние решения СНБО: коротко
- На заседании 14 мая СНБО ввел персональные санкции в отношении 557 "воров в законе". Также под ограничения попали 111 "криминальных авторитетов".
- Вместе с тем на заседании, которое состоялось 4 июня, приняли решение выдворить 20 экс-чиновников из государственных элитных дач. Также говорилось о законопроекте о деолигархизации и другом.
- Добавим, что громкие решения СНБО начались с санкций против 3 телеканалов пророссийского политика Виктора Медведчука.