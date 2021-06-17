Міхеїл Саакашвілі розповів про це у програмі "Перші особи". Він зауважив, що секретар РНБО "працює на результат".

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"Олексій Данілов мені подобається. Він має вигляд розумної людини, яка теж розуміє всі ризики, які є. Я з ним зустрічався", – сказав Саакашвілі.

Я вважаю, що секретар РНБО Олексій Данілов – дуже серйозна людина,

– додав він.

Данілов – виняток у команді, – Саакашвілі

Експрезидент Грузії вважає, що Данілов – виняток у команді РНБО, адже був принцип, що ексдепутат не може працювати.

"Він єдиний, хто був і депутатом, і мером у дуже складні часи. Тобто він має великий досвід, і розуміє, які є ризики. Люди протягом якогось часу скажуть: "І де результат?". Тому він орієнтований саме на результат", – наголосив Саакашвілі.

Саакашвілі оцінив роботу РНБО

Він підтримує РНБО, однак вважає, що робота може бути даремною.

Я вам відверто буду говорити, що час від часу я в розпачі. Коли я бачу перелік всіх цих речей, я розумію, що майже всі вони нікуди не підуть, якщо реальних кроків не робити,

– запевнив Саакашвілі.

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