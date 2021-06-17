Вже оприлюднили попередній порядок денний. Однак будуть і таємні питання.
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Що розглядатимуть
- Стратегію розвитку оборонно-промислового комплексу України.
- Друге питання таємне.
- Застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів, тобто санкцій.
- Також на засіданні заслухають доповідь Голови Державної служби геології та надр України щодо попереднього рішення РНБО України від 19 березня 2021 року. Зокрема, щодо стану справ у сфері надрокористування.
- Крім того, можуть розглянути й інші питання
Опісля буде традиційний брифінг секретаря РНБО Олексія Данілова.
Останні засідання РНБО: коротко
- Засідання РНБО відбувалось 14 травня. Тоді застосували персональні санкції до 557 "злодіїв у законі". Такі ж обмеження ввели й проти 111 "кримінальних авторитетів".
- Ще одне засідання пройшло 4 червня. Тоді чиновники обговорили охорону адміністративної межі з окупованим Кримом, поглиблення інтеграції України в НАТО, видворення 20 колишніх чиновників з державних дач у Пущі-Водиці, законопроєкт про деолігархізацію тощо.