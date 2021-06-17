Вже оприлюднили попередній порядок денний. Однак будуть і таємні питання.

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Що розглядатимуть

Стратегію розвитку оборонно-промислового комплексу України.

Друге питання таємне.

Застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів, тобто санкцій.

Також на засіданні заслухають доповідь Голови Державної служби геології та надр України щодо попереднього рішення РНБО України від 19 березня 2021 року. Зокрема, щодо стану справ у сфері надрокористування.

Крім того, можуть розглянути й інші питання

Опісля буде традиційний брифінг секретаря РНБО Олексія Данілова.

Зверніть увагу! Раніше нардеп Давид Арахамія зазначав, що 11 червня, РНБО не збиратиметься на засідання. Чиновники зустрінуться, аби обговорити найактуальніші питання, вже 18 червня.

Останні засідання РНБО: коротко