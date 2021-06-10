Деталі від Арахамії
Про те, коли відбудеться засідання, розповів голова фракції "Слуга народу" на пресконференції. Однак питання, які обговорюватимуть чиновники, нардеп не назвав.
Читайте також Експрацівника Адміністрації президента і РНБО запідозрили у державній зраді
Завжди у п'ятницю. Я думаю, це вже традиція. Але в цю п'ятницю, здається, немає (засідання – 24 канал). На наступну (18 червня – 24 канал) готується,
– розповів чиновник.
Що відомо про останнє засідання РНБО
Востаннє Рада нацбезпеки засідала 4 червня. Тоді чиновники обговорили низку важливих питань:
- охорона адміністративної межі з тимчасово окупованим Кримом;
- поглиблення інтеграції України в НАТО. Питання розглядали таємно;
- видворення 20 колишніх чиновників з державних дач у Пущі-Водиці;
- відправлення українських миротворців у Конго;
- законопроєкт про деолігархізацію;
- ветерани АТО у санкційному списку
Водночас питання щодо забезпечення українців якісною питною водою не розглядали. Все тому, що президенту Володимиру Зеленському не сподобалася доповідь і її мають краще підготувати до наступного засідання.