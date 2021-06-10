Деталі від Арахамії

Про те, коли відбудеться засідання, розповів голова фракції "Слуга народу" на пресконференції. Однак питання, які обговорюватимуть чиновники, нардеп не назвав.

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Завжди у п'ятницю. Я думаю, це вже традиція. Але в цю п'ятницю, здається, немає (засідання – 24 канал). На наступну (18 червня – 24 канал) готується,

– розповів чиновник.

Що відомо про останнє засідання РНБО

Востаннє Рада нацбезпеки засідала 4 червня. Тоді чиновники обговорили низку важливих питань:

охорона адміністративної межі з тимчасово окупованим Кримом;

поглиблення інтеграції України в НАТО. Питання розглядали таємно;

видворення 20 колишніх чиновників з державних дач у Пущі-Водиці;

відправлення українських миротворців у Конго;

законопроєкт про деолігархізацію;

ветерани АТО у санкційному списку

Водночас питання щодо забезпечення українців якісною питною водою не розглядали. Все тому, що президенту Володимиру Зеленському не сподобалася доповідь і її мають краще підготувати до наступного засідання.