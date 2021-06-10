Детали от Арахамии

О том, когда состоится заседание, рассказал глава фракции "Слуга народа" на пресс-конференции. Однако вопросы, которые будут обсуждать чиновники, нардеп не назвал.

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Всегда в пятницу. Я думаю, это уже традиция. Но в эту пятницу, кажется, нет (заседание – 24 канал). На следующую (18 июня – 24 канал) готовится,

– рассказал чиновник.

Что известно о последнем заседании СНБО

Последний раз Совет нацбезопасности заседал 4 июня. Тогда чиновники обсудили ряд важных вопросов:

охрана административной границы с временно оккупированным Крымом;

углубление интеграции Украины в НАТО. Вопросы рассматривали тайно;

выдворение 20 бывших чиновников с государственных дач в Пуще-Водице;

отправка украинских миротворцев в Конго;

законопроект о деолигархизации;

ветераны АТО в санкционном списке

В то же время, вопрос по обеспечению украинцев качественной питьевой водой не рассматривали. Все потому, что президенту Владимиру Зеленскому не понравился доклад и его должны лучше подготовить к следующему заседанию.