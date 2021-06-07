За даними СБУ, підозрюваний упродовж тривалого часу збирав і передавав кураторам інформацію закритого характеру. Зокрема, дані про деталі функціонування органів держаної влади України.
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Досудове слідство підтвердило факти здійснення експосадовцем розвідувально-підривної роботи проти нашої держави,
– мовиться у повідомленні.
Якщо вину експосадовця підтвердять, йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі терміном до 15 років.
Деталі від Офісу генпрокурора
В Офісі генпрокурора повідомили, що "експосадовцю Адміністрації Президента України повідомлено про підозру у державній зраді".
Слідство встановило, що "у період 2014 року підозрюваний, який на час вчинення інкримінованого злочину працював в Адміністрації Президента України, а надалі – у РНБО, маючи доступ до державної таємниці, вступив у злочинну змову з представником іноземної спецслужби та передав йому відомості, які отримував у зв'язку із виконанням службових обов'язків.
Незаконні дії підозрюваного полягали у збиранні, систематизації та проведенні аналітики відомостей. Мовиться про "сфери економіки, внутрішньополітичної обстановки, міжнародних відносин, а також стратегічного співробітництва України з Євросоюзом, Росією та Китаєм".
Експосадовець не зважав на характер інформації та гриф обмеження доступу до неї.
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