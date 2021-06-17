Уже обнародовали предварительную повестку дня. Однако будут и тайные вопросы.
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Что будут рассматривать
- Стратегию развития оборонно-промышленного комплекса Украины.
- Второй вопрос тайный.
- Применение персональных специальных экономических и других ограничительных мер, то есть санкций.
- Также на заседании заслушают доклад Председателя Государственной службы геологии и недр Украины относительно предыдущего решения СНБО Украины от 19 марта 2021 года. В частности, о состоянии дел в сфере недропользования.
- Кроме того, могут рассмотреть и другие вопросы
После будет традиционный брифинг секретаря СНБО Алексея Данилова.
Последние заседания СНБО: коротко
- Заседание СНБО происходило 14 мая. Тогда применили персональные санкции относительно 557 "воров в законе". Такие же ограничения ввели и против 111 "криминальных авторитетов".
- Еще одно заседание прошло 4 июня. Тогда чиновники обсудили охрану административной границы с оккупированным Крымом, углубление интеграции Украины в НАТО, выдворение 20 бывших чиновников из государственных дач в Пуще-Водице, законопроект о деолигархизации и тому подобное.