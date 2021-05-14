Президент Володимир Зеленський заявив, що РНБО застосувала персональні санкції проти 557 "злодіїв у законі та кримінальних авторитетів", які наразі є відомими у світі.

Про це глава держави повідомив у своєму відеозверненні за підсумками засідання Ради національної безпеки й оборони 14 травня. Зеленський розповів про санкції проти "злодіїв у законі": дивіться відео Новина доповнюється...