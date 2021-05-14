Зеленський: РНБО ввела санкції проти понад 550 "злодіїв у законі та кримінальних авторитетів"
Президент Володимир Зеленський заявив, що РНБО застосувала персональні санкції проти 557 "злодіїв у законі та кримінальних авторитетів", які наразі є відомими у світі.
Джерело:Володимир Зеленський у фейсбуці
Про це глава держави повідомив у своєму відеозверненні за підсумками засідання Ради національної безпеки й оборони 14 травня.
Зеленський розповів про санкції проти "злодіїв у законі": дивіться відео
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