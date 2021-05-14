Нові санкції та землі у Конча-Заспі: звернення Зеленського за підсумками засідання РНБО
Чергове засідання Ради національної безпеки та оборони відбулось 14 травня. Президент Володимир Зеленський записав відеозвернення за його підсумками, де розповів про нові санкції проти злодїів у законі та розгляд питань щодо державних земель і будинків у Конча-Заспі та Пущі-Водиці.
Джерело:24 канал
Зеленський розповів, що застосували санкції проти 557 злодіїв у законі та близько 100 кримінальних авторитетів. За словами президента, більшість з них перебувають не в Україні.
Важливо РНБО запровадила санкції проти понад 550 "злодіїв у законі та кримінальних авторитетів"
Що передбачають нові санкції
- Блокування активів;
- Заборона в’їзду на територію України;
- Відмова у виданні або скасуванні візи, посвідки на тимчасове чи постійне проживання, дозволу на імміграцію;
- Відмова у продовженні терміну перебування в Україні;
- Неможливість набуття громадянства України та примусове видворення.
Тим, хто не в Україні, нема чого сюди приїжджати. Тим, хто в Україні, нема чого тут затримуватись,
– наголосив Зеленський.
До речі, Зеленський назвав людей, які потрапили під санкції, "професорами з порушення Кримінального кодексу". Президент відзначив, що те саме стосується й іншої ланки цього світу – лідерів злочинних угруповань, так званих кримінальних авторитетів.
"Ми – гостинна країна, але не для 111 іноземців – це кримінальні авторитети, до яких сьогодні застосовано такий самий пакет санкцій. Ми не кажемо вам "до побачення", ми кажемо "прощавайте", – наголосив глава держави.
Землі й будинки в Конча-Заспі та Пущі-Водиці
На засіданні РНБО також розглянули питання державних земель та будинків в Конча-Заспі й Пущі-Водиці, а також людей, у користуванні яких вони перебувають. Мовиться про майже 400 гектарів заповідної землі та понад 100 державних будівель і дач.
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Дивіться відеозвернення Зеленського:
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