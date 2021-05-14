Очередное заседание Совета национальной безопасности и обороны состоялось 14 мая. Президент Владимир Зеленский записал видеообращение по его итогам, где рассказал о новых санкциях против воров в законе и рассмотрении вопросов государственных земель и домов в Конча-Заспе и Пуще-Водице.

Зеленский рассказал, что применили санкции против около 500 воров в законе и 100 уголовных авторитетов. По словам президента, большинство из них находятся не в Украине.

Важно СНБО ввел санкции против более 550 "воров в законе и криминальных авторитетов"

Что предусматривают новые санкции

Блокировку активов;

Запрет въезда на территорию Украины;

Отказ в получении или отмене визы;

Вида на временное или постоянное проживание;

Отказ в продлении срока пребывания в Украине;

Невозможность приобретения гражданства Украины и принудительное выдворение.

Тем, кто не в Украине, нечего сюда приезжать. Тем, кто в Украине, нечего здесь задерживаться,

– отметил Зеленский.

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Смотрите видеообращение Зеленского: