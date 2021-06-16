Мер Миколаєва прокоментував виданню заяву секретаря Ради національної безпеки й оборони Данілова про необхідність не допустити відкриття в місті супермаркету російської мережі Mere.

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Міський голова Миколаєва відповів Данілову

Сенкевич заявив, що не розуміє, яким чином місцева влада в особі міського голови й міської ради може заборонити роботу магазину.

Я не розумію, де міський голова і депутати міської ради в процесі, який називається "відкриття магазину",

– заявив він.

Мер Миколаєва наголосив, що ні він, ні міська влада ніяк не можуть вплинути на роботу цього закладу – ні на його відкриття, ні на його контроль.

Сенкевич додав, що для цього є профільні органи державної виконавчої влади – Державна інспекція архітектури та містобудування, прокуратура, податкова, Держспоживслужба.

"Тому, відверто кажучи, напевно, це було просто сказано так. Мені здається, що секретар РНБО сказав це, просто швидко відповідаючи на питання журналіста", – підсумував мер Миколаєва.

Водночас Сенкевич висловив сподівання на те, що органи місцевого самоврядування все ж отримають такі повноваження після того, як буде завершено процес децентралізації.

Заява секретаря РНБО щодо магазинів російської мережі

Напередодні Данілов закликав міську владу Миколаєва не допустити відкриття у місті супермаркету російської мережі Mere. Секретар РНБО наголосив: якщо влада на місцях буде давати преференції російському бізнесу, то до неї "швидко застосують відповідні заходи".

Можлива поява магазинів Mere в Україні

Раніше у ЗМІ повідомили, що мережа Mere анонсувала відкриття 40 магазинів в Україні до кінця 2021 року.

Цей магазин вже працював у Миколаєві, однак його закрили через труднощі з товарами. Натомість новий супермаркет нібито хочуть відкрити до кінця червня 2021 року.

Крім того, магазини можуть з'явитися у Білій Церкві, Чернівцях та у Дніпропетровській області.

Довідка! Бенефіціаром компанії Mere є засновник російської мережі дискаунтерів "Світлофор" Сергій Шнайдер. Магазини Mere є в Латвії, Литві, Естонії, Польщі, Сербії, Німеччині.