Вихід Mere на український ринок неможливий. Секретар Ради національної безпеки та оборони заявив це на пресконференції під час форуму "Україна 30".

До речі 40 російських магазинів в Україні: мережа Mere анонсувала відкриття супермаркетів

Це провокаційні речі

За словами Данілова, чутки про відновлення роботи супермаркету Mere в Миколаєві та плани мережі з відкриття ще 40 магазинів в Україні – "неперевірена інформація, яка починається з невизначених ресурсів".

Це суто провокаційні речі. Якщо, не дай бог, якась міська влада дозволить цим хлопцям працювати, повірте, у нас вистачить розуміння, що це робити неможливо,

– наголосив політик.

Данілов порадив мережі їхати розвиватись у Хабаровськ.

Порушення швидко припинять

Секретар попередив, якщо міська влада віддаватиме преференції російському бізнесу, до мера і міських депутатів швидко застосують заходи.

Все тому, що, за словами Данілова, без дозволу влади цього зробити не можна.

Що цьому передувало

Раніше у ЗМІ з'явилась інформація, що мережа Mere анонсувала відкриття 40 магазинів в Україні до кінця 2021 року.

У 2020 році магазин вже був у Миколаєві, але його закрили через труднощі з товарами.

Новий супермаркет начебто планують відкрити до кінця червня 2021 року.

Інші магазини нібито хочуть відкрити у Білій Церкві, Чернівцях та у Дніпропетровській області.

Зверніть увагу! Бенефіціаром цієї компанії є засновник російської мережі дискаунтерів "Світлофор" Сергій Шнайдер. Магазини Mere є в Латвії, Литві, Естонії, Польщі, Сербії, Німеччині.