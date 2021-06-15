Вихід Mere на український ринок неможливий. Секретар Ради національної безпеки та оборони заявив це на пресконференції під час форуму "Україна 30".
До речі 40 російських магазинів в Україні: мережа Mere анонсувала відкриття супермаркетів
Це провокаційні речі
За словами Данілова, чутки про відновлення роботи супермаркету Mere в Миколаєві та плани мережі з відкриття ще 40 магазинів в Україні – "неперевірена інформація, яка починається з невизначених ресурсів".
Це суто провокаційні речі. Якщо, не дай бог, якась міська влада дозволить цим хлопцям працювати, повірте, у нас вистачить розуміння, що це робити неможливо,
– наголосив політик.
Данілов порадив мережі їхати розвиватись у Хабаровськ.
Порушення швидко припинять
Секретар попередив, якщо міська влада віддаватиме преференції російському бізнесу, до мера і міських депутатів швидко застосують заходи.
Все тому, що, за словами Данілова, без дозволу влади цього зробити не можна.
Що цьому передувало
- Раніше у ЗМІ з'явилась інформація, що мережа Mere анонсувала відкриття 40 магазинів в Україні до кінця 2021 року.
- У 2020 році магазин вже був у Миколаєві, але його закрили через труднощі з товарами.
- Новий супермаркет начебто планують відкрити до кінця червня 2021 року.
- Інші магазини нібито хочуть відкрити у Білій Церкві, Чернівцях та у Дніпропетровській області.