Выход Mere на украинский рынок невозможен. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны заявил это на пресс-конференции во время форума "Украина 30".

Кстати 40 российских магазинов в Украине: сеть Mere анонсировала открытие супермаркетов

Это провокационные вещи

По словам Данилова, слухи о возобновлении работы супермаркета Mere в Николаеве и планы сети по открытию еще 40 магазинов в Украине – "непроверенная информация, которая начинается с неопределенных ресурсов".

Это сугубо провокационные вещи. Если, не дай бог, какая-то местная власть позволит этим ребятам работать, поверьте, у нас хватит понимания, что это делать невозможно,

– подчеркнул политик.

Данилов посоветовал сети ехать развиваться в Хабаровск.

Нарушение быстро прекратят

Секретарь предупредил, если власть будет отдавать преференции российскому бизнесу, к мэру и городским депутатам быстро применят меры.

Все потому, что, по словам Данилова, без разрешения властей этого сделать нельзя.

Что этому предшествовало

Ранее в СМИ появилась информация, что сеть Mere анонсировала открытие 40 магазинов в Украине до конца 2021 года.

В 2020 году магазин уже был в Николаеве, но его закрыли из-за трудностей с товарами.

Новый супермаркет якобы планируют открыть до конца июня 2021 года.

Другие магазины якобы хотят открыть в Белой Церкви, Черновцах и в Днепропетровской области.

Обратите внимание! Бенефициаром этой компании является основатель российской сети дискаунтеров "Светофор" Сергей Шнайдер. Магазины Mere есть в Латвии, Литве, Эстонии, Польше, Сербии, Германии.