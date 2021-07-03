Главный редактор издания "Цензор. НЕТ" отметил, что российские танки 150-й мотострелковой дивизии на границе оборудовали козырьком, который якобы должен защищать от украинских "Джавелинов".

Читайте также Оккупанты готовят диверсии на Донбассе, а на передовой заметили российских офицеров, – разведка

Никаких мирных договоренностей с Украиной не планируется, ресурсы отправляются не на мир, а на войну, а Россия готовится к активным наступательным операциям,

– подчеркнул журналист.

Он рассказал, что южный военный округ вооруженных сил России проводит маневры на границе с Украиной.

Возле линии разграничения с 2017 года развернута новая 150-я мотострелковая дивизия, которая якобы оборудована самым современным оружием.

После путинского апрельского обострения эта дивизия показала новое оборудование для своих танков – Т-72 Б3.

Агрессор оборудовал танки

Юрий Бутусов отметил, что Россия, чтобы защитить свои танки от управляемых ракет, в частности "Джавелинов", которые есть на вооружении у украинской армии, оборудовала машины специальным козырьком.

Главный редактор "Цензор.НЕТ" объяснил, что "Джавелины" особо опасны и не оставляют никаких шансов танкам агрессора.

Со слов журналиста, российское наступление приведет к большим потерям бронетранспортеров, поскольку российские танки не защищены от массового использования управляемых ракет украинской пехотой.

Очевидно, планируя вторжение в Украину, российское командование решило повысить защиту своих танков от основных ударных факторов. Однако Россия технически отстает от Запада, и должна изобретать более простые средства пассивной защиты,

– добавил он.

Конечно, примитивный козырек не гарантия выживания Т-72. Но Россия надеется, что шансов выжить будет больше через подрывы "Джавелинов" на расстоянии и рассеивание накопительного реактива. Тем не менее, россиянам только остается молиться, чтобы эта задумка дала результат.

Юрий Бутусов подытожил: "Однако оценить эффективность этого козырька против "Джавелина", который обеспечивает прорыв защиты двумя зарядами, возможно только в ходе реальных боевых действий".