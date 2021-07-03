Головний редактор видання "Цензор. НЕТ" зазначив, що російські танки 150 мотоциклової дивізії на кордоні обладнали козирком, який нібито має захищати від українських "Джавелінів".
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Ніяких мирних домовленостей з Україною не планується, ресурси відправляються не на мир, а на війну, а Росія готується до активних наступальних операцій,
– наголосив журналіст.
Він розповів, що південний військовий округ збройних сил Росії проводить маневри на кордоні з Україною.
- Біля лінії розмежування з 2017 року розгорнута нова 150 мотоциклова дивізія, нібито обладнана найсучаснішою зброєю.
Після путінського квітневого загострення ця дивізія показала нове обладнання для своїх танків – Т-72 Б3.
Агресор обладнав танки
Юрій Бутусов зауважив, що Росія, щоб захистити свої танки від керованих ракет, зокрема "Джавелінів", які перебувають на озброєнні в української армії, обладнала машини спеціальним козирком.
Головний редактор "Цензор.НЕТ" пояснив, що "Джавеліни" особливо небезпечні та не залишають жодних шансів танкам агресора.
- Зі слів журналіста, російський наступ призведе до великих втрат бронетранспортерів, оскільки російські танки не захищені від масового використання керованих ракет українською піхотою.
Очевидно, плануючи вторгнення в Україну, російське командування вирішило підвищити захист своїх танків від основних ударних факторів. Однак Росія технічно відстає від Заходу, і має винаходити простіші засоби пасивного захисту,
– додав він.
Звичайно, примітивний козирок не гарантія виживання Т-72. Але Росія сподівається, що шансів вижити буде більше, через вибух "Джавелінів" на відстані, і розсіювання накопичувального реактиву. Проте, росіянам тільки залишається молитися, щоб ця задумку дала результат.
Юрій Бутусов підсумував: "Однак оцінити ефективність цього козирка проти "Джавеліна", який забезпечує прорив захисту двома зарядами, можливо лише у ході реальних бойових дій".