Головний редактор видання "Цензор. НЕТ" зазначив, що російські танки 150 мотоциклової дивізії на кордоні обладнали козирком, який нібито має захищати від українських "Джавелінів".

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Ніяких мирних домовленостей з Україною не планується, ресурси відправляються не на мир, а на війну, а Росія готується до активних наступальних операцій,

– наголосив журналіст.

Він розповів, що південний військовий округ збройних сил Росії проводить маневри на кордоні з Україною.

Біля лінії розмежування з 2017 року розгорнута нова 150 мотоциклова дивізія, нібито обладнана найсучаснішою зброєю.

Після путінського квітневого загострення ця дивізія показала нове обладнання для своїх танків – Т-72 Б3.

Агресор обладнав танки

Юрій Бутусов зауважив, що Росія, щоб захистити свої танки від керованих ракет, зокрема "Джавелінів", які перебувають на озброєнні в української армії, обладнала машини спеціальним козирком.

Головний редактор "Цензор.НЕТ" пояснив, що "Джавеліни" особливо небезпечні та не залишають жодних шансів танкам агресора.

Зі слів журналіста, російський наступ призведе до великих втрат бронетранспортерів, оскільки російські танки не захищені від масового використання керованих ракет українською піхотою.

Очевидно, плануючи вторгнення в Україну, російське командування вирішило підвищити захист своїх танків від основних ударних факторів. Однак Росія технічно відстає від Заходу, і має винаходити простіші засоби пасивного захисту,

– додав він.

Звичайно, примітивний козирок не гарантія виживання Т-72. Але Росія сподівається, що шансів вижити буде більше, через вибух "Джавелінів" на відстані, і розсіювання накопичувального реактиву. Проте, росіянам тільки залишається молитися, щоб ця задумку дала результат.

Юрій Бутусов підсумував: "Однак оцінити ефективність цього козирка проти "Джавеліна", який забезпечує прорив захисту двома зарядами, можливо лише у ході реальних бойових дій".