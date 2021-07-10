У бригаді повідомили, що військовий загинув, виконуючи бойове завдання поблизу Золотого. Він перебував на чергуванні та вів спостереження за противником.
Читайте також Назавжди 24: окупанти вбили військового Євгенія Курасова
На Донбасі ворог смертельно поранив бійця з Тернопільщини
У цей час війська окупанта почали масовий обстріл з великокаліберних кулеметів, гранатометів, протитанкових керованих ракет та мінометів 82-го калібру. Українські захисники надали бойовикам адекватну відповідь з дозволеної зброї.
Але під час зміни позиції старшим солдатом Володимиром Яськівим сталося непоправне – ворожий снайпер поранив його. На жаль, бійця не вдалося врятувати.
Загибель військового у мережі підтвердив і голова Тернопільської районної ради Віктор Козорог.
Загинув Володимир Яськів: що відомо про воїна
- Побратими та командування підрозділу, де боєць проходив службу вже півтора року, згадують Яськіва як порядного, сміливого, працьовитого та кваліфікованого військового.
- Воїн завжди проявляв розумну ініціативу та був надійною підтримкою для своїх командирів.
- Чоловікові було 43 роки, родом він зі селища Великі Бірки, що на Тернопільщині. Одруженим не був.
Редакція 24 каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого військового. Сумуємо разом з вами!
На Донбасі загинув боєць Володимир Яськів / Фейсбук 28-ї ОМБр імені короля Данила