Євгенія Курасова смертельно вразила снайперська куля. Про непоправну втрату сповістили у мотопіхотній бригаді, в якій військовий служив.
Важлива заява Росія не є та ніколи не була посередником у конфлікті на Донбасі, – США
Що відомо про загиблого Героя
Військовий загинув поблизу села Піски. Поранення, які йому завдав снайпер, були несумісними із життям.
Загиблий Євгеній Курасов був заступником командира бойової машини, навідник-оператором механізованого взводу. Народився Герой у селі Локня на Сумщині. Вдома військовослужбовця чекала дружина з дитиною.
Як минула доба на Донбасі
- За добу 8 липня російські найманці 11 разів порушили режим припинення вогню.
- Внаслідок обстрілів 1 боєць загинув, а ще 1 – отримав кульове поранення.
- Його оперативно шпиталізували, стан здоров'я воїна задовільний.
- Біля Опитного ворог обстрілював позиції українських захисників з великокаліберних кулеметів, поблизу Новозванівки – з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів, неподалік Невельського та Причепилівки – з мінометів 120-го калібру.
- Вранці 9 липня російські найманці станом вже встигли 4 рази порушити перемир'я.