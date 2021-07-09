Євгенія Курасова смертельно вразила снайперська куля. Про непоправну втрату сповістили у мотопіхотній бригаді, в якій військовий служив.

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Що відомо про загиблого Героя

Військовий загинув поблизу села Піски. Поранення, які йому завдав снайпер, були несумісними із життям.

Загиблий Євгеній Курасов був заступником командира бойової машини, навідник-оператором механізованого взводу. Народився Герой у селі Локня на Сумщині. Вдома військовослужбовця чекала дружина з дитиною.

Редакція 24 каналу висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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