Евгения Курасова смертельно поразила снайперская пуля. О невосполнимой утрате известили в мотопехотной бригаде, в которой военный служил.
Важное заявление Россия не является и никогда не была посредником в конфликте на Донбассе, – США
Что известно о погибшем Герое
Военный погиб вблизи села Пески. Ранения, которые ему нанес снайпер, были несовместимыми с жизнью.
Погибший Евгений Курасов был заместителем командира боевой машины, наводчиком-оператором механизированного взвода. Родился Герой в селе Локня на Сумщине. Дома военнослужащего ждали жена с ребенком.
Как прошли сутки на Донбассе
- За сутки 8 июля российские наемники 11 раз нарушили режим прекращения огня.
- В результате обстрелов 1 боец погиб, а еще 1 – получил пулевое ранение.
- Его оперативно госпитализировали, состояние здоровья воина удовлетворительное.
- Возле Опытного враг обстреливал позиции украинских защитников из крупнокалиберных пулеметов, вблизи Новозвановки – из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, неподалеку от Невельского и Причепиловки – из минометов 120-го калибра.
- Утром 9 июля российские наемники уже успели 4 раза нарушить перемирие.