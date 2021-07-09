Евгения Курасова смертельно поразила снайперская пуля. О невосполнимой утрате известили в мотопехотной бригаде, в которой военный служил.

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Что известно о погибшем Герое

Военный погиб вблизи села Пески. Ранения, которые ему нанес снайпер, были несовместимыми с жизнью.

Погибший Евгений Курасов был заместителем командира боевой машины, наводчиком-оператором механизированного взвода. Родился Герой в селе Локня на Сумщине. Дома военнослужащего ждали жена с ребенком.

Редакция 24 канала выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего Героя. Вечная память!

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