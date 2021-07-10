В бригаде сообщили, что военный погиб, выполняя боевое задание возле Золотого. Он находился на дежурстве и вел наблюдение за противником.
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На Донбассе враг смертельно ранил бойца с Тернопольщины
В это время войска оккупантов начали массовый обстрел из крупнокалиберных пулеметов, гранатометов, противотанковых управляемых ракет и минометов 82-го калибра. Украинские защитники дали боевикам адекватный ответ из разрешенного оружия.
Но при смене позиции старшим солдатом Владимиром Яськива случилось непоправимое – вражеский снайпер ранил его. К сожалению, бойца не удалось спасти.
Гибель военного в сети подтвердил и председатель Тернопольского районного совета Виктор Козорог.
Погиб Владимир Яськив: что известно о воине
- Сослуживцы и командование подразделения, где боец проходил службу уже полтора года, вспоминают Яськива как порядочного, смелого, трудолюбивого и квалифицированного военного.
- Воин всегда проявлял разумную инициативу и был надежной поддержкой для своих командиров.
- Мужчине было 43 года, родом он из поселка Великие Борки на Тернопольщине. Женат не был.
Редакция 24 канала выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего военнослужащего. Скорбим вместе с вами!
На Донбассе погиб боец Владимир Яськив / Фейсбук 28-й ОМБр имени короля Даниила