Українській військові повідомляють, що воїн з позивним "Феофан" був капітаном і начальником медичного пункту механізованого батальйону.

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Це сталося серед білого дня. Окупанти відкрили вогонь, і уламки від ворожого снаряду поранили медика. Травми виявилися несумісні з життям,

– зазначили військові.

У 93 ОМБр "Холодний Яр" висловили щирі співчуття рідним, близьким, друзям, колегам і побратимам та додали, що розділяють біль від утрати Юрія.

Запам'ятався професіоналізмом

Анатолій Чуйкін зазначив, що Юрій Письменний запам'ятався професіоналізмом, добродушністю, готовністю завжди іти вперед, ніколи не відступати.

Він врятував життя десяткам бійців. Усі, хто з 2018 року був поранений у батальйоні, проходили через його руки,

– згадує начальник медичної служби бригади.

Бойовий медик Валерія, яка служила під керівництвом Юрія, розповіла: "Коли я призвалася, і мене відвезли до "Феофана", перші його слова до мене були такі: "Ми усіх спасти не зможемо. У медика має бути міцний характер, щоб із цим змиритися".

Всі називали його батьком

Він завжди підтримував, допомагав, вчив, вимагав обережності у роботі, особливо на евакуаціях. Медики, які працюють в окопах, знали, що у них є надійний тил у якості начмеда. Що він зробить все можливе.

До того ж "Феофан" завжди сам виїжджав до поранених. Переймався за них й тоді, коли поранені потрапляли до шпиталю: продзвонював, намагався вирішити проблемні питання. Його всі називали батьком.

Я його навіть начальником не можу назвати – батько і все: і підтримає, і посварить, і навчить. Йому можна було подзвонити у будь-який час по будь-якому питанню. До нього будь-який солдат міг підійти, він усім допомагав. Батальйон осиротів. Ми всі шоковані,

– додала Валерія.

Редакція 24 каналу висловлює глибокі співчуття рідним та близьким загиблого воїна.

Що відомо про "Феофана" Юрій Письменний народився 4 березня 1962 року, мешкав у Дніпрі. Мав вищу медичну освіту – у 1987 році закінчив Дніпропетровський медичний інститут.



У 2016 році пішов на війну медиком-волонтером – служив у Першому добровольчому мобільному шпиталі імені Пирогова. Наприкінці 2018 року призивався до лав ЗСУ.



Очолив медичний пункт батальйону. Тиждень тому отримав чергове військове звання "капітан". У "Феофана" залишилася дружина Тетяна, а також дорослий син Георгій.

Що відомо про загибель захисника

Унаслідок ворожого обстрілу на Донбасі 4 липня загинув медик Юрій Письменний.

Після атаки окупантів військовослужбовець отримав поранення несумісні з життям.

Де саме сталася трагедія, у Збройних силах України наразі нічого не повідомляють.

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