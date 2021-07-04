Украинской военные сообщают, что воин с позывным "Феофан" был капитаном и начальником медицинского пункта механизированного батальона.

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Это произошло средь бела дня. Оккупанты открыли огонь, и обломки от вражеского снаряда ранили медика. Травмы оказались несовместимы с жизнью,

– отметили военные.

В 93 ОМБр "Холодный Яр" выразили искренние соболезнования родным, близким, друзьям, коллегам и собратьям и добавили, что разделяют боль от потери Юрия.

Запомнился профессионализмом

Анатолий Чуйкин отметил, что Юрий Письменный запомнился профессионализмом, добродушием, готовностью всегда идти вперед, никогда не отступать.

Он спас жизнь десяткам бойцов. Все, кто с 2018 года был ранен в батальоне, проходили через его руки,

– вспоминает начальник медицинской службы бригады.

Боевой медик Валерия, служившая под руководством Юрия, рассказала: "Когда я призвалась, и меня отвезли к "Феофану", первые его слова ко мне были такие: "Мы всех спасти не сможем. У медика должен быть крепкий характер, чтобы с этим смириться".

Все называли его отцом

Он всегда поддерживал, помогал, учил, требовал осторожности в работе, особенно на эвакуациях. Медики, работающие в окопах, знали, что у них есть надежный тыл в качестве начмеда. Что он сделает все возможное.

К тому же "Феофан" всегда сам выезжал к раненым. Переживал за них и тогда, когда раненые попадали в госпиталь: прозванивал, пытался решить проблемные вопросы. Его все называли отцом.

Я его даже начальником не могу назвать – отец и все: и поддержит, и поругает, и научит. Ему можно было позвонить в любое время по любому вопросу. К нему любой солдат мог подойти, он всем помогал. Батальон осиротел. Мы все шокированы,

– добавила Валерия.

Редакция 24 канала выражает глубокие соболезнования родным и близким погибшего воина.

Что известно о "Феофане" Юрий Письменный родился 4 марта 1962 года, жил в Днепре. У него было высшее медицинское образование – в 1987 году окончил Днепропетровский медицинский институт. В 2016 году ушел на войну медиком-волонтером – служил в Первом добровольческом мобильном госпитале имени Пирогова. В конце 2018 призывался в ряды ВСУ. Возглавил медицинский пункт батальона. Неделю назад получил очередное воинское звание "капитан". У Юрия Письменного осталась жена Татьяна, а также взрослый сын Георгий.

Что известно о гибели защитника

В результате вражеского обстрела на Донбассе 4 июля погиб медик Юрий Письменный.

После атаки оккупантов военнослужащий получил ранения несовместимые с жизнью.

Где именно произошла трагедия, в Вооруженных силах Украины пока ничего не сообщают.

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