Об этом во время брифинга рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов. Вероятность подготовки оккупантами активных военных действий ко Дню Независимости украинская сторона не наблюдала.

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"То, что касается активных военных действий, я ничего сказать не могу. Мы сейчас не наблюдаем, что они (оккупанты – 24 канал) готовятся ко Дню Независимости", – сказал Алексей Данилов.

Он добавил, что ситуация на территории Донецкой и Луганской областей, которые оккупированы Россией, непростая. Зато в 2020 году, по словам секретаря СНБО, было гораздо проще в вопросе количества обстрелов.

К сожалению, там (на территории ОРДЛО – 24 канал) сегодня продолжают работать снайперские группы, и продолжают иногда гибнуть наши ребята,

– сказал Данилов.

Брифинг секретаря СНБО Алексея Данилова: смотрите видео

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