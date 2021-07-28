Тренируются экипажи на вертолетах Airbus EC 225 LP. Они, собственно, и будут участвовать в параде ко Дню Независимости.

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Сколько Нацгвардия имеет французских вертолетов

Нацгвардия сейчас имеет в своем арсенале 4 современных французских воздушных судна. Пилоты прошли теорию и практику за рубежом.

Заметим, авиация Министерства внутренних дел получила уже пятый в 2021 году вертолет по контракту с французской компанией Airbus. Его тоже передали Нацгвардии.

Обратите внимание! Украина заключила с французской компанией контракт на поставку 55 вертолетов. К концу 2021 года в целом мы получим 28 вертолетов.

Тренировки на вертолетах / Фото МВД:

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