Участие в подготовке празднования принимал Офис президента. Программу Дня Независимости сообщил глава государства Владимир Зеленский 2 августа во время форума "Украина 30".

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Программа празднования Дня Независимости-2021

Праздничные мероприятия продлятся с 22 по 24 августа. В эти три дня по всей стране состоится более 150 событий, приуроченных к 30-летию Независимости Украины.

Все они будут объединены слоганом "Ти у мене єдина", который символизирует видение Независимости Украины как мечты, которой стремились достичь многие поколения украинцев.

Мероприятия 22 августа

При участии главы государства 22 августа состоится вручение награды "Национальная легенда Украины".

Ее будут присуждать гражданам за выдающиеся личные заслуги в становлении независимой Украины, укреплении ее государственности, защите Родины и служению украинскому народу.

Наград будут удостоены те, кто внес весомый вклад в развитие национальной экономики, науки, образования, культуры, искусства, спорта, здравоохранения и осуществляет активную благотворительную и общественную деятельность.

Мероприятия 23 августа – День Государственного флага Украины

В День Государственного флага Украины, 23 августа, в географическом центре нашей страны в Черкасской области при участии президента состоится торжественное поднятие сине-желтого флага – символа нашей независимости.

Торжества пройдут во всех областях страны.

В частности фасады зданий Верховной Рады, Национальной оперы, Дворца "Украина", ЦУМа, ТРЦ "Гулливер" в Киеве будут украшены в цвета государственного флага.

Обратите внимание! В этот день в столице состоится саммит Крымской платформы, на которой будут обсуждать деоккупацию полуострова. На него пригласили многих мировых лидеров. Подтверждение участия уже высказали представители 29 стран: Франции, США, Литвы, Латвии, Эстонии, Грузии, Швеции, Хорватии, Словакии, Румынии, Великобритании и другие.

Состоится также саммит первых леди и джентльменов "Мягкая сила в новой реальности", который инициирует Елена Зеленская. Событие пройдет в Национальном заповеднике "София Киевская".

Кроме этого, 23 августа запланирован праздничный концерт для лидеров государств в Национальной опере Украины с участием легенд оперы и балета.

Мероприятия 24 августа – День Независимости Украины

В День Независимости Украины, 24 августа, на центральной улице столицы состоится праздничный парад ВСУ, что будет символизировать силу нашей Независимости.

Запланированы мероприятия с участием представителей и техники всех сил сектора безопасности и обороны Украины и стран-партнеров.

Впервые за 30 лет независимости Украины запланированы мероприятия с участием всех сил сектора безопасности и обороны Украины и стран-партнеров. На Крещатике, на Днепре, в Одессе, в Черном море наша гордость, те, кто готов защитить Украину на суше, на воде и в воздухе,

– сказал Владимир Зеленский.

Также 24 августа пройдет благотворительный концерт Андреа Бочелли на НСК "Олимпийский". Средства направят на постройку музея Ивана Марчука.

Вечером 24 августа на НСК "Олимпийский" начнется праздничное шоу "Независимость в нашей ДНК. День независимости страны", в котором примут участие эстрадные звезды, артисты оперы и балета, а также симфонический оркестр.

Без пауз и остановок исполнители будут передавать своеобразную "эстафету" друг другу и создадут единую композицию из десятков знаковых для независимой Украины песен.

Завершится музыкальное действо яркими фейерверками.

Сколько денег потратят

В Министерстве финансов сообщили, что на празднование Дня Независимости выделили 5,4 миллиарда гривен. Эти деньги предполагают не только расходы на торжества, но и модернизацию аэропортов, евроколеи Киев – Львов – Скнилов и завершение строительства нового лечебно-диагностического комплекса в Охматдете.

Кроме того, в городах Украины планируют обустроить гигантские флаги. Из бюджета на это потратят 170 миллионов гривен.