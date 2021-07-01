Что известно о гигантских флагах

Эти деньги потратят на обустройство самых высоких флагов и территории возле них в 17 областях Украины. В некоторых крупных городах шесты для стягов установили еще раньше.

К теме Авиация, катера и салют: в День независимости на Крещатике таки пройдет парад войск

Облгосадминистрации получили поручение установить такие флаги в январе этого года на совещании в Офисе Президента.

Больше всего на установку флагштока, а также обустройство территории вокруг него потратят бюджетных денег:

в Харькове – 24,5 миллиона гривен;

Броварах Киевской области – 20,7 миллиона гривен. Высота флагштока будет достигать 72 метра;

в Винницкой области – 15 миллионов гривен;

Житомирской – 13,8 миллиона гривен;

В то же время в Сумской, Тернопольской, Одесской и Херсонской областях флаги не будут обустраивать за деньги из бюджета.

За эти деньги можно было купить вакцины

По словам председателя StateWatch Глеба Каневского, за эти 170,7 миллиона гривен можно было бы купить 338,6 тысячи доз вакцины от COVID-19. Это в том случае, если цена составит 504 гривны за дозу, как заложено в бюджетную программу Минздрава.

Тогда бы правительству не пришлось брать кредит на вакцины. Несмотря на это, специалисты предлагают властям пересмотреть суммы расходов на празднование Дня независимости.

Читайте также В ОП презентовали фоторамки ко Дню независимости: Зеленский украсил собственные соцсети

Как столица будет праздновать 30-летие независимости