В ОП отметили, с первого июля все желающие могут присоединиться к украинскому главе и украсить собственную страницу в Фейсбуке юбилейной символикой.

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В основу концепции единой визуальной символики положена идея видения независимости как мечты, которой стремились достичь многие поколения украинцев,

– отметили в офисе Президента.

Подробнее о юбилейной символике

Графическая символика выполнена в виде калейдоскопических цветочных орнаментов, формирующихся из современных достижений нашей страны.

Цветок является образом государства, которое с каждым годом растет и расцветает.

Цветочное изображение – один из древнейших символов в орнаментно-знаковой культуре Украины.

Например, цветок является центральным элементом петриковской росписи.

Поэтому это близкий всем символ, объединяющий государство.

Как цветок из лепестков, наша страна состоит из множества образов.

Каждая область будет иметь свой уникальный цветок-логотип с графическими элементами и цветовой гаммой флагов региона.

Регионы будут представлены цветами – символами сфер деятельности: медицины, строительства, науки, цифровых технологий и производства.

"Ты у меня единственная" – основной слоган и лейтмотив кампании, который является универсальным обращением к нации, стране и ее независимости,

– добавили в ОП.

Зеленский украсил собственную страницу

Президент Владимир Зеленский уже успел украсить собственную страницу в фейсбуке юбилейной символикой.

Глава государства во время пресс-конференции 20 мая представил главный цветок 30-летия. По его словам, это символ Украины.



​Зеленский украсил страницу юбилейной символикой / Скриншот

Празднование Дня Независимости: кратко

План мероприятий празднования Дня Независимости обнародовали 8 июня. Его утвердил Кабинет министров.

Так, 24 августа проведут торжественный концентр и парад войск. На Крещатике будет пролет авиации в составе воздушной колонны сил безопасности и обороны и вооруженных сил стран-партнеров.

На Трухановом острове планируют артиллерийский салют, а на Днепре торжественное прохождение катеров.

Стоит отметить, что в рамках празднования впервые за 311 лет в Украину из Швеции привезут Конституцию Пилипа Орлика.

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