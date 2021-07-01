В ОП отметили, с первого июля все желающие могут присоединиться к украинскому главе и украсить собственную страницу в Фейсбуке юбилейной символикой.

Читайте также На празднование Дня Независимости потратят 5,5 миллиарда гривен

В основу концепции единой визуальной символики положена идея видения независимости как мечты, которой стремились достичь многие поколения украинцев,
 –  отметили в офисе Президента.

Подробнее о юбилейной символике

Графическая символика выполнена в виде калейдоскопических цветочных орнаментов, формирующихся из современных достижений нашей страны.

Цветок является образом государства, которое с каждым годом растет и расцветает.

Цветочное изображение – один из древнейших символов в орнаментно-знаковой культуре Украины.

  • Например, цветок является центральным элементом петриковской росписи.
  • Поэтому это близкий всем символ, объединяющий государство.
  • Как цветок из лепестков, наша страна состоит из множества образов.

Каждая область будет иметь свой уникальный цветок-логотип с графическими элементами и цветовой гаммой флагов региона.

Регионы будут представлены цветами – символами сфер деятельности: медицины, строительства, науки, цифровых технологий и производства.

"Ты у меня единственная" – основной слоган и лейтмотив кампании, который является универсальным обращением к нации, стране и ее независимости,
 –  добавили в ОП.

Зеленский украсил собственную страницу

Президент Владимир Зеленский уже успел украсить собственную страницу в фейсбуке юбилейной символикой.

Глава государства во время пресс-конференции 20 мая представил главный цветок 30-летия. По его словам, это символ Украины.


​Зеленский украсил страницу юбилейной символикой / Скриншот

Празднование Дня Независимости: кратко

  • План мероприятий празднования Дня Независимости обнародовали 8 июня. Его утвердил Кабинет министров.
  • Так, 24 августа проведут торжественный концентр и парад войск. На Крещатике будет пролет авиации в составе воздушной колонны сил безопасности и обороны и вооруженных сил стран-партнеров.
  • На Трухановом острове планируют артиллерийский салют, а на Днепре торжественное прохождение катеров.
  • Стоит отметить, что в рамках празднования впервые за 311 лет в Украину из Швеции привезут Конституцию Пилипа Орлика.

К теме Куда пойдут 5,4 миллиарда гривен к 30-летию независимости: объяснения правительства