В ОП зазначили, з першого липня усі охочі можуть приєднатися до українського очільника та прикрасити власну сторіну в фейсбуці ювілейною символікою.

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В основу концепції єдиної візуальної символіки покладена ідея бачення Незалежності як мрії, якої прагнули досягти багато поколінь українців,

– зазначили в Офісі Президента.

Детальніше про ювійлейну символіку

Графічна символіка виконана у вигляді калейдоскопічних квіткових орнаментів, що формуються із сучасних досягнень нашої країни.

Квітка є образом держави, яка з кожним роком росте та розцвітає.

Квіткове зображення – один з найдавніших символів в орнаментно-знаковій культурі України.

Наприклад, квітка є центральним елементом петриківського розпису.

Тож це близький усім символ, що об'єднує державу.

Як квітка з пелюсток, наша країна складається з безлічі образів.

Кожна область матиме свою унікальну квітку-логотип з графічними елементами та кольоровою гамою прапорів регіону.

Регіони будуть представлені квітами – символами сфер діяльності: медицини, будівництва, науки, цифрових технологій і виробництва.

"Ти у мене єдина" – основний слоган та лейтмотив кампанії, який є універсальним зверненням до нації, країни та її Незалежності,

– додали в ОП.

Зеленський прикрасив власну сторінку

Президент Володимир Зеленський вже встиг прикрасити власну сторінку в фейсбуці ювійлейною символікою.

Глава держави під час пресконференці 20 травня представив Головну квітку 30-річчя. З його слів, це символ України.

Зеленський прикрасив сторінку ювілейною символікою / Скриншот

Святкування Дня Незалежності: коротко

План заходів святкування Дня Незалежності оприлюднили 8 червня. Його затвердив Кабінет міністрів.

Так, 24 серпня проведуть урочистий концентр і парад військ. На Хрещатику буде проліт авіації у складі повітряної колони сил безпеки й оборони та збройних сил країн-партнерів.

На Трухановому острові планують артилерійський салют, а на Дніпрі урочисте проходження катерів.

Варто зазначити, що у рамках святкування вперше за 311 років до України зі Швеції привезуть Конституцію Пилипа Орлика.

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