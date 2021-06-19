Загалом уряд планує витрати на святкування 5 мільярдів 423 мільйони 200 тисяч гривень. Про це мовиться у висновках Мінфіну до розпорядження Кабміну.
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Додаткова потреба – 1,6 мільярда гривень
Саме таку суму планують витребувати на заходи з державного та місцевого бюджетів. У профільному міністерстві підрахували, що додаткова потреба, необхідна для реалізації певних заходів, сягає 1,6 мільярда в українській валюті.
У Мінфіні кажуть, що до проєкту святкувань слід включати лише ті заходи, які забезпечені необхідним фінансуванням. Не виключають у відомстві отримання коштів з інших джерел, які, проте, мають бути не заборонені законодавством.
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Що запланували на 30-річницю Незалежності:
- Урочистий концерт та парад військ на Хрещатику та Майдані Незалежності.
- На Михайлівській площі та Володимирському проїзді організують статичний показ сучасних зразків озброєння і техніки сил безпеки й оборони.
- На Трухановому острові влаштують артилерійський салют.
- На Дніпрі відбудеться урочисте проходження катерів, повітряний і морський показ озброєння та військової техніки
- Також заплановані урочистості за участі вищого керівництва держави та лідерів інших іноземних країн.