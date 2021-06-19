Загалом уряд планує витрати на святкування 5 мільярдів 423 мільйони 200 тисяч гривень. Про це мовиться у висновках Мінфіну до розпорядження Кабміну.

До теми В Україну везуть оригінал Конституції Пилипа Орлика

Додаткова потреба – 1,6 мільярда гривень

Саме таку суму планують витребувати на заходи з державного та місцевого бюджетів. У профільному міністерстві підрахували, що додаткова потреба, необхідна для реалізації певних заходів, сягає 1,6 мільярда в українській валюті.

У Мінфіні кажуть, що до проєкту святкувань слід включати лише ті заходи, які забезпечені необхідним фінансуванням. Не виключають у відомстві отримання коштів з інших джерел, які, проте, мають бути не заборонені законодавством.

Важливо! Кабмін затвердив план святкування Дня Незалежності. Перелік заходів оприлюднили 8 червня.

Читайте також Путін нам не дасть нормально відсвяткувати 30-річчя Незалежності, – Клімкін