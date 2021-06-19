В целом правительство планирует потратить на празднование 5 миллиардов 423 миллиона 200 тысяч гривен. Об этом говорится в выводах Минфина к распоряжению Кабмина.

К теме В Украину везут оригинал Конституции Пилипа Орлика

Дополнительная потребность – 1,6 миллиарда гривен

Именно такую ​​сумму планируют потребовать на мероприятия из государственного и местного бюджетов. В профильном министерстве подсчитали, что дополнительная потребность, необходимая для реализации определенных мероприятий, достигает 1,6 миллиарда в украинской валюте.

В Минфине говорят, что в проект празднований следует включать только те мероприятия, которые обеспечены необходимым финансированием. Не исключают в ведомстве получение средств из других источников, которые, однако, должны быть не запрещенные законодательством.

Читайте также Путин нам не даст нормально отпраздновать 30-летие Независимости, – Климкин

Что запланировали на 30-летие Независимости:

  • Торжественный концерт и парад войск на Крещатике и Майдане Независимости.
  • На Михайловской площади и Владимирском проезде организуют статический показ современных образцов вооружения и техники сил безопасности и обороны.
  • На Трухановом острове устроят артиллерийский салют.
  • На Днепре состоится торжественное прохождение катеров, воздушный и морской показ вооружения и военной техники.
  • Также запланированы торжества с участием высшего руководства государства и лидеров других зарубежных стран.