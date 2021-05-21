По поручению Владимира Зеленского МИД Украины обратился к Швеции с просьбой получить оригинал документа. Впрочем, сперва там соглашались только на копию.

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Оригинал Конституции впервые в Украине

Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил: переговоры были крайне сложными, и на оригинал Конституции Швеция сперва не соглашалась. Однако в конце концов проявила солидарность и позволила привезти документ в Украину. Дата для этого выбрана символическая – 30 годовщина с объявления Дня Независимости.

Присутствие оригинала Конституции уже в независимом государстве – это еще один шаг восстановления нашей исторической протяженности со времен Руси, казацкого государства, Украинской Народной Республики и по сей день,

– написал глава МИД.

Дмитрий Кулеба в своей публикации выразил благодарность зарубежным и украинским коллегам, благодаря которым Конституция окажется в Украине. Среди них в частности глава МИД Швеции Анн Линде, министр культуры Украины Александр Ткаченко, директор Национального архива Швеции Карин Острем Ико.

Что известно о Конституции Филиппа Орлика? Как уверяют историки, это



Фактически документ стал основой для формирования трех ветвей власти: законодательной (Генеральный Совет); исполнительной (гетман и генеральная старшина) и судебной (Генеральный суд).



Документ насчитывает преамбулу и 16 статей. Как уверяют историки, это одна из первых европейских конституций нового времени. Ее составили в 1710 году в городе Бендеры, что в нынешней Молдове. Тогда гетман Филипп Орлик подписал документ, который определял права и обязанности всех членов войска.Фактически документ стал основой для формирования трех ветвей власти: законодательной (Генеральный Совет); исполнительной (гетман и генеральная старшина) и судебной (Генеральный суд).Документ насчитывает преамбулу и 16 статей.

Как отметил в своем телеграме министр культуры и информполитики Александр Ткаченко, Конституция окажется в Украине уже летом. Он рассказал, что только недавно такое событие было в категории "хотелось бы...", и вот вскоре это произойдет.

Это крайне важный международный жест для Украины. Ведь история – часть нашей идентичности и культуры. Возможность увидеть такой уникальный экспонат – бесценна,

– написал Ткаченко.

Везут не только Конституцию

Как рассказал глава МИД, Конституция Орлика будет не единственным экспонатом, который везут из Швеции. Линчопингская городская библиотека согласилась отдать для временного экспонирования в Украине Гетманскую булаву. Она, по легенде, после гетмана Ивана Мазепы принадлежала гетману Филиппу Орлику.

Почему оригинал хранят в Швеции

Потому что именно там его нашли. Латиноязычный документ хранится в Национальном архиве Швеции (папка "Дела Казачества").

В архив документ попал после раскопок на сельскохозяйственных угодьях. Его нашли в горшке, свернутым в свиток. По мнению шведских ученых, Филипп Орлик создал текст на латыни, чтобы вручить дипломатам европейских государств.

Его готовили для транспортировки, но в силу определенных обстоятельств закопали.

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