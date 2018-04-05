Конституция Пилипа Орлика: первая демократическая конституция в мире, актуальная до сих пор

Украина правовое государство – первая Конституция у нас появилась в 1710 году! Тогда гетман Пилип Орлик подписал документ, который определял права и обязанности всех членов войска. И, фактически, был первой украинской конституцией.

Какова история документа и какие права он предусматривал? Ко дню подписания Конституции Пилипа Орлика разбираем исторический документ.

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Конституция Орлика – одна из первых в Европе

Как уверяют историки, Конституция Орлика является одной из первых европейских конституций нового времени! Документ был написан на латыни и староукраинском языке. Есть версия, что документ на староукраинском написал не сам Орлик, а другие казаки. Однако гетман подписал и скрепил печатью данный документ.

Конституция Орлика, безусловно, является памятником украинской политико-философской и правовой мысли. Бендерскую конституцию, которую позже назовут Конституцией Пилипа Орлика, нынешние юристы считают очень прогрессивной, особенно учитывая ХVIII века. А некоторые статьи документа перекликаются с современной Конституцией Украины.



Титульная страница документа

Например:

современный основной закон Украины предусматривает парламент – Верховную Раду, в казацком документе была предусмотрена Генеральная Рада;

в украинской Конституции есть Верховный Суд, в документе Пилипа Орлика – Генеральный Суд.

Что предполагала Конституция Орлика

Конституция Пилипа Орлика состоит из преамбулы и 16 статей.

Территорию Украины называют:

Украиной

Малой Русью

Войском Запорожским

Как мы уже упоминали выше, законодательная ветвь власти принадлежала парламенту под названием Генеральная Рада. В ее состав должны входить генеральные старшины, гражданские полковники от городов, генеральные советники, полковые старшины, сотники и представители от Запорожской Сечи.

Парламент, как и современный, должен работать сессионно. Правда, всего три раза в год. Представители Рады должны заниматься вопросами безопасности, общего блага, общественных дел.

Кроме того, представители Рады должны были заслушивать отчеты гетмана. Существовал инструмент импичмента – Генеральная Рада имела право выразить ему недоверие.



Документ был написан на двух языках: на староукраинском и латыни

Исполнительная власть была в руках гетмана. Хотя его власть была пожизненной, однако властные полномочия были ограничены. Статьи 6, 7 и 8 ограничивали власть гетмана. Например, гетман не имел права распоряжаться государственным сокровищем и землями, самостоятельно ставить кого-то на высокие должности. Так же были и ограничения на единоличную внешнюю политику. Гетман не мог создавать какую-то собственную администрацию. И получал фактически зарплату за свою работу: ему выделялись определенные ранговые имения с четко определенными доходами.

В его обязанности входило:

представительство Войска Запорожского;

созыв сессий Генеральной Рады;

утверждение результатов выборов;

координирование деяльности правительства.

По Конституции формировались три ветви власти:

законодательная (Генеральная Рада)

исполнительная (гетман и генеральная старшина)

судебная (Генеральный суд)

Почему документ не вступил в силу

История подписания Конституции Пилипа Орлика является довольно драматичной. Сразу заметим, что в силу документ так и не вступил, он был написан в условиях изгнания.

В битве под Полтавой Иван Мазепа и его войско потерпят сокрушительное поражение. С ближайшим окружением (преимущественно представители казацкой старшины), а также с теми, кто остался от украинско-шведской армии, он оказывается на территории Османской империи.

Уже через год Мазепа умирает. А его преемником становится генеральный писарь Пилип Орлик, который был приближенным к Мазепе.



Пилип Орлик

Во время избрания Орлика на высокий пост гетмана был принят документ, который определял права и обязанности гетмана. События происходили 5 апреля 1710 года в городе Тягин (Бендеры турецкое название). Отсюда и название: Бендерская конституция.

Значение Конституции Орлика

Конституция Пилипа Орлика опережала свое время. Она утверждала гражданские идеи. Считается первой демократической Конституцией мира, поскольку предусматривала свободную и независимую державу, основанную на праве народа на самоопределение. Документ был построен на демократических принципах общественной жизни. В Европе эти идеи только начинали разрабатываться, тем временем в Конституции Орлика уже ощутимы либерально-демократические традиции. По которым сейчас живет весь цивилизованный мир.

В документе были принципы ответственности чиновников за растрату госимущества, независимость судебной ветви власти, разграничение обязанностей гетмана и Генеральной Рады. Это был совершенно новаторский подход в организации государственной власти.



Украина прошла еще долгий путь до обретения независимости в 1991 году

Для Украины Конституция имела важную роль в дальнейшем развитии украинской государственнической мысли. Документ написан с учетом предыдущего исторического опыта. Хоть и не вступил в силу, однако сформировал социальное почву для независимости Украины, определил ее культурное право на это.