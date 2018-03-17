101 год Центральной Раде: первая независимость Украины

Политическая нестабильность в России весной 1917 года дала шанс Украине впервые за несколько сотен лет на собственное государство. Центральная Рада, которая просуществовала чуть больше года, была фактически первой независимой формой власти в Украине. Мы имели собственный парламент и президента. Как это было и был ли шанс сохранить независимость?

Что происходило в России

В марте (по старому календарю в феврале) 1917 года рабочие и солдаты свергли имперскую власть в Петрограде. Февральская революция, а впоследствии Октябрьская, привели к гражданской войне в России. Это и дало толчок укреплению позиций украинского национального освобождения. Гражданская война продолжалась на фоне участия России в Первой мировой войне. Поэтому Россия потеряла значительную часть своих территорий, правда, позже их вернула.

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В России в это время было двоевластие. На смену царю, который отрекся от престола, пришло Временное правительство, которое на самом деле было слабым. Против него происходили протесты. Люди не поддерживали действия правительства.

В противовес им действовали большевики. Они еще не успели запятнать репутацию, имели значительную поддержку у рабочих, обещали счастливое будущее. В Петроградском Совете большевики занимали все больше мест.

Собственно после Февральской революции 1917-го на украинских землях была создана Центральная Рада. ЦР провозгласила независимость Украинской Народной Республики – правда, аж в январе 1918 года. И украинцы за столетия оккупации хоть и не надолго, но все же получили свою независимость.



Украинцы поддерживали действия ЦР

Три власти в Украине

Если в России после свержения царя было двоевластие, то в Украине за власть боролись сразу три силы. То же Временное правительство (Исполнительный комитет городской Думы), большевики, а также Центральная Рада.

Власть определялась влиянием на военных. Хотя откровенных боевых столкновений не было, стороны выяснили свои силы и понимали что к чему. За Временным правительством в Украине были только юнкеры военных училищ и несколько отдельных воинских частей. Большевиков поддерживали воинские части, которые располагались на территории завода "Арсенал". А вот под контролем Центральной Рады были части, в которых преобладали украинцы. И эта сила была значительно больше, чем у конкурентов.

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Руководство Центральной Рады, осознавая свое преимущество, направило верные части против сил Временного правительства. Военные, которые защищали Временное правительство, решили не рисковать и капитулировали. Поэтому власть в Киеве перешла к Центральной Раде.

А вот большевики вели себя непонятно. Они не нападали, но жили своей жизнью, будто не замечая Центральную Раду. Создавали свои органы власти, армию, арестовывали кого считали нужным и т.д.

Образование Центральной Рады

Но давайте вернемся собственно к самому образованию Центральной Рады. Национально-демократические силы объединились вокруг Центральной Рады, которая сначала действовала как общественное объединение. На базе нескольких общественных, политических, культурных и научных организаций Рада была создана в начале марта 1917 года. Возглавил ее выдающийся рассудительный историк Михаил Грушевский.



Историк Михаил Грушевский

Так как в состав организации входили представители разных политических течений, единой позиции относительно судьбы Украины у них не было. С самого начала внутри Центральной Рады были споры. Так, сторонники Николая Михновского отстаивали немедленное провозглашение независимости. А вот Дмитрий Дорошенко, Владимир Винниченко и их соратники видели будущее Украины в составе России, правда как автономной части.

Плюс-минус избрав совместный путь, не без компромиссов, Рада начала действовать. Телеграммой сообщила Временному Правительству о своем образовании и начала деятельность.

Парламент из 150 членов образовался после Всеукраинского Национального Конгресса УЦР. Туда вошли представители украинских политических партий, профессиональных и культурных организаций, а также делегаты от губерний. Председателем избрали Михаила Грушевского, его заместителями стали Сергей Ефремов и Владимир Винниченко.



Дом учителя в Киеве. Тут заседал парламент

Этапы деятельности

Недолгую деятельность Центральной Рады можно разделить на 4 этапа.

Март — начало июня 1917 года. Начало деятельности ЦР можно охарактеризовать движением к идее автономии Украины в составе федеративной России. В это время члены Центральной Рады пытались сотрудничать с Временным правительством. Все усилия были брошены на борьбу за демократию. Большое внимание уделяли украинизации.

Конец июня — начало октября 1917 года. Процессы строительства украинской автономии в составе России углубились: от разговоров перешли к действиям. Удалось достичь компромисса, хотя и временного, с Временным правительством. Поэтому автономия Украина имела легитимность и правовую основу.

Октябрь 1917 года — январь 1918 года. После Октябрьской революции большевики активизировались, почувствовали собственную силу и не собирались отдавать Украину. Поэтому Центральной Раде пришлось сосредоточить все силы на борьбе с большевистским правительством.

Март — 28 апреля 1918 года. Собственно важнейший период деятельности ЦР. Так как в это короткое время мы имели самостоятельную Украинскую Народную Республику. Германия и Австро-Венгрия приняли Республику под протекторат. Однако потом немцы все и разрушили.

Почти независимое государство

После апрельского Украинского национального конгресса 1917 года ЦР стала представительским органом украинского народа. Это и было первым и неимоверно важным шагом к возрождению государственности.

Центральная Рада выдвигала требование автономии Украины. Начала создавать органы местной власти. Способствовала украинскому языку во всех сферах жизни: от школы до прессы.

Дальше были 4 знаменитых Универсала.

I. "Не отделяясь от всей России... народ украинский должен сам хозяйничать своей жизнью". Это был ответ Временному правительству на недовольство автономией Украины.

II. Центральная Рада будет разрабатывать закон об автономном оборудовании Украины. Но его должно утвердить Всероссийское Учредительное Собрание. До утверждения ЦР пообещала не реализовывать автономию Украины. Собственные войска тоже должны были создаваться под контролем Временного правительства.

III. В России власть уже захватили большевики. Поэтому ЦР провозгласила Украинскую Народную Республику с определенной территорией в федеративных связях с Россией. С конца ноября большевики планировали захват Украины. В декабре выдвинули ультиматум, который ЦР отвергла. Поэтому большевистская армия начала наступление на Украину.



Провозглашение третьего Универсала

IV. И лишь во время борьбы с большевистскими войсками ЦР провозглашает наконец самостоятельность и суверенность. Принимает ряд невероятно важных законов. Среди них:

выбирает государственный герб;

создает денежную систему;

устанавливает гражданство и территориально-административное деление Украины.

Важнейшим решением Центральной Рады была принята 29 апреля собственная Конституция.

Начало конца

О помощи Германию попросила сама власть ЦР. После подписания Брестского мира немцы освободили территорию Украины от большевиков. Но сразу же начали вмешиваться во внутриполитические дела. Из-за этого между Центральной Радой и немцами вспыхнул конфликт, который только разгорался.

И уже 28 апреля вооруженное немецкое отделение ворвалось на заседание УЦР и арестовало двоих министров. А на следующий день произошел переворот. Не без поддержки немецких войск. Генерал Павел Скоропадский был провозглашен гетманом Украинского Государства. Он же распустил УЦР и Малую Раду, а законы, принятые ими ранее, отменил. Это и стало концом власти Центральной Рады.

Генерал Скоропадский

Почему так случилось?

Историки усматривают несколько причин. Как и любая власть, Центральная Рада допустила несколько ошибок, которые стали для нее роковыми.

Внутренние конфликты. В трудное время, когда решения надо было принимать мгновенно, между членами ЦР продолжались идеологические дискуссии. Идейные конфликты забирали слишком много времени и сил.

Уступки и доверие союзникам. Центральная Рада пыталась действовать мягко, не провоцировать военные конфликты. Поэтому фактически до IV Универсала о независимости почти не говорилось. Хотя Временное правительство было довольно хилым, ЦР не готова была к конфронтации. Эту же ошибку допустили и во время просьбы помощи у Германии. Центральная Рада чрезмерно верила в честность.

Не было акцента на формировании мощного войска. Похожая ситуация произошла и после провозглашения независимости Украины в 1991 году. За это мы поплатились Крымом и войной на Донбассе. В 1917 году Центральная Рада не считала нужным формировать мощную армию для защиты своего суверенитета. Считалось, что армия в постреволюционном обществе будет не нужна. Грушевский был прекрасным государственником, но отнюдь не военным стратегом.

Заметим, что по состоянию на лето 1917-го года на верность ЦР присягнули 300 тысяч украинских военных! Скоропадский дал в распоряжение Центральной Рады украинизированный корпус из 40 тысяч солдат – хорошо снаряженных, дисциплинированных и разбирающихся в военном деле. Однако его предложение отвергли. В частности потому, что ему не доверяли.

Не решались социальные проблемы. Центральная Рада состояли из интеллигенции. Поэтому все внимание они сосредоточили на национальных и культурных вопросах. В то время как множество социальных проблем оставались без внимания.

Тогда как большевики действовали наоборот. Они обещали социальную защиту незащищенным слоям населения, интеллигенция же – их враги. Кроме того, люди не чувствовали реальной связи с властью. Нечастые выступления на митингах в городах – вот и вся коммуникация. А тем временем большинство украинцев жили в деревнях.

Не решались срочные практические проблемы. В частности, обеспечение продовольствием, восстановление работы железной дороги, установление правопорядка.

Очевидно, руководство Центральной Рады жило в своем эфемерном мире. Доверяли союзникам, заботились прежде всего о духовном, не готовы были к кровопролитию.

Тем не менее, период Центральной Рады – важный период на пути становления независимости Украины. И кто знает, имели ли бы мы сейчас суверенное государство, если бы не события 1917-18 годов.