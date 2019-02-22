23 февраля: скрытый позор Советского Союза

23 февраля – не праздник не только для Украины, но и для России и других постсоветских стран. Это – вымышленная большевиками дата для сокрытия одного из самых позорных поражений Советского Союза. Как дата обросла мифами и стыд стал праздником – читайте дальше.

Миф

Еще до революции Достоинства (а местами и до сих пор) украинцы праздновали День защитника отечества, а заодно и мужчины, 23 февраля. Часто даже не задумываясь, почему в этот день надо приветствовать мужчин.

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"Праздник" достался нам в наследство от СССР. Каждый советский гражданин знал, что в этот день в 1918 году начала формироваться Красная Армия. Торжества и праздничности этой дате добавляла история о том, как новообразованные отряды советской армии разбили немецкие войска под Псковом и Нарвой.

А теперь внимание! Эти "исторические" события не более, чем выдуманная ложь. До 1923 года праздника не было. Но в 23-м году отметили пятую годовщину создания большевистской армии. И тогда эта дата начала отмечаться как День основания большевистских вооруженных сил.

Хотя на самом деле празднование должно быть 28 января – приурочено ко дню издания Советом народных комиссаров декрета о создании Рабоче-крестьянской Красной армии. Однако из-за задержания представления и другие технические нюансы праздник появился 23 февраля. Без исторической почвы.

А вот идеологическое объяснение, с героическими боями под Псковом и Нарвой, придумал сам Иосиф Сталин. И произошло это через 20 лет: в 1938 году.

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Как в антиутопии "1984" Джорджа Оруэлла, Сталин просто переписал историю. Позор превратил в праздник и причину для гордости. В доинтернетовское время такое провернуть было не так уж трудно. Человеческая память за 20 лет ослабевает, очевидцев частично не стало, документы не проблема уничтожить, а запуганных советских людей можно убедить в чем хочешь.

Сталин придумал героическое объяснение празднованию 23 февраля

Но все не уничтожишь. Многочисленные архивные свидетельства доказывают, что победа Красной армии 23 февраля – это просто удобная выдумка.

Кстати, до Сталина были еще попытки обосновать празднование 23 февраля. Однако в итоге в историю вошла именно его героическая версия.

Правда

Наступление Германии 1918 года – это успех немецкой армии. А 23 февраля в действительности день победы Кайзеровской Германии. Ведь это день капитуляции России.

Благодаря поражению большевиков, немецкой армии в то время удалось захватить огромную территорию России. Если быть более точными, то за чуть больше чем 2 недели войска кайзера взяли в пять раз большую территорию, чем за все годы Первой мировой войны (3,5 года изнурительной борьбы).

Как все происходило

23 февраля – дата капитуляции Советской России. Утром в этот день сто лет назад Германия выдвинула мирные требования. Чего хотели?

Чтобы Петроград признал независимость:



- Литвы

- Латвии

- Эстонии

- Финляндии

- Украины. Подписал мирное соглашение с Украиной. Разоружил флот, демобилизував армию.

И большевики в своем большинстве согласились принять ультиматум врага. В итоге они подписали Брестский мир и Россия потеряла большую часть территорий. Кстати, именно 100 лет назад большевистская машина могла раз и навсегда исчезнуть с лица земли. А Украина имела шанс еще тогда получить независимость.

Что такое Брестский мир? Брестский мир или Брест-Литовское мирное соглашение – сепаратный мирный договор между Германской, Австро-Венгерской, Османской империями и Болгарским царством с одной стороны и Российской советской республикой с другой. Этот документ фактически зафиксировал поражение России и выход ее из Первой мировой войны. Подписывая соглашение, Россия нарушила другую сделку, заключенную между странами Антанты 5 сентября 1914. Тогда Россия обязалась не заключать в текущей войне сепаратного мира.

Подписание Брестского договора

Что побудило большевиков к подписанию невыгодного соглашения? За годы войны Россия оказалась в тяжелом положении. Экономическая ситуация была крайне неудовлетворительной: промышленная отсталость, нарушенные транспортные маршруты, беспорядок и кражи в администрациях. Все это осложнялось революционными настроениями. После Октябрьского переворота ситуация стала критической. Большевики целенаправленно дезорганизовывали имеющуюся армию, а новую еще не создали.

Поэтому, когда в 18-м году немцы начали наступление на Петроград, защищать страну фактически было некому. Скажем, в Петрограде первый пункт записи в Красную армию открылся только 21 февраля, то есть после начала немецкого наступления.

Советской армии еще не было, а российская царская армия была разбита, деморализована и ни на что не способна. Справедливости ради нужно отметить, небольшое количество большевиков организовывалось в отряды. Однако их было мало, они были плохо снаряженные и весь энтузиазм держался на идеологии. Стабилизировать ситуацию и противостоять немцам они не смогли.

Хотя 25 февраля была сделана реальная попытка начать массовую запись в Красную армию, было уже поздно.

Наступление на Псков и Нарву

В 20-х числах немецкая армия двинулась на Псков (здесь был центр северного флота). По версии Сталина, 23 февраля молодая большевистская армия вела победоносные бои за город. На самом деле, в этот день немцы еще даже не добрались до Пскова.

Боевые действия начались только в ночь на 25 февраля. Несколько сотен большевистских добровольцев действительно пытались защитить Псков. Однако 25-го город уже заняли немцы. Большевиков же часть убежала, а часть погибла.

В Нарве ситуация была еще хуже. Ее сдали без боя вообще! По легенде, город защищал горячий революционер-матрос Дыбенко и его приспешники "черные бушлаты". В реальности большевики просто сбежали. Дыбенко и Ко только аж в Самару (а это почти 2 тысячи километров). Хотя трибунала он не избежал.

Кстати, 23 февраля немецкие войска были в 170 км от Нарвы. С кем же сражались доблестные большевики?

Что празднуем 23 февраля?

Итак праздновать ни России современной, ни времен СССР было нечего. 23 февраля не было никаких боев, где бы Красная армия проявила особую доблесть. 23 февраля как День создания Красной армии – не более чем техническая ошибка. Которую затем обыграли вымышленными историями о победных боях, чтобы отвлечь внимание от фактического поражения.

23 февраля – придуманная большевиками дата, чтобы скрыть стыд перед миром и своими гражданами. Один из сотни мифов, на которых построена вся история России.

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