Бои под Золотым, российские главари боевиков и Крым: главное из выступления Украины в ООН

Заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица принял участие в заседании Совета безопасности ООН, приуроченном к пятой годовщине подписания минских соглашений. Выступая на Совбезе, он развеял фейки российской пропаганды и обвинил Россию в нежелании выполнять подписанные договоренности.

Главное из выступления постоянного придставника Украины при Совете безопасности Организации Объединенных Наций собрал 24 канал.

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Бои под Золотым – лакмусовая бумажка выполнения договоренностей

Сергей Кислица заявил, что устроена пророссийскими боевиками 18 февраля боевая провокация под Золотым – это и есть ответ на вопрос о том, хочет ли Россия выполнять минские соглашения.

В этом контексте Кислица рассказал о кровавом бое и отметил, что атака России в 5-ю годовщину Дебальцевской трагедии особенно цинична. После этого он показал членам Совбеза фото убитого российскими наемниками военного Максима Хитайлова.

Кислица на Совбезе ООН показал фото убитого украинского военного: смотрите видео

Его убили пулями, которые поставляет Россия. Это 22-летний военный. Моему сыну примерно столько же лет,

– сказал представитель Украины при Совбезе.

Украинский дипломат также вспомнил граждан Украины, которые были убиты во время российской агрессии. По его словам, Россия именно так собирается выполнять Минские соглашения.

Он также подчеркнул, что Россия цинично продолжает стратегию эскалации на Донбассе.

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"Можно ли это назвать замороженным конфликтом Нет, это широкомасштабная война, которую начала Россия в Европе. Она это осуществляет как с помощью своих войск, так и руками наемников", – подчеркнул Кислица.

Гуманитарная ситуация в Крыму

Сергей Кислица акцентировал внимание на том, что с начала аннексии полуостров превратился в гетто прав человека и огромную военную базу.

Количество политических заключенных постоянно растет. Украинцы и крымские татары подвергаются репрессиям. В то время Россия традиционно пытается показать жертву агрессии – агрессором и искажать правду,

– заявил заместитель главы МИД Украины.

Он также отметил демографических проблемах аннексированного полуострова. Мол, за время оккупации туда перевезли более 130 тысяч человек, а также ультрасовременное вооружение и войска, милитаризируя регион.

В контексте того, что Россия вторглась в Крым якобы для того, чтобы "защищать русское население" он вспомнил об убийстве Сергея Кокурина – первой жертвы аннексии. Украинский военный был этническим русским.

Что известно об убийстве Кокурина? Сергей Кокурин был родом из Симферополя и служил в рядах Вооруженных сил Украины. Во время оккупации административного центра АР Крым "зеленые человечки" застрелили Кокурина, который именно сторожил на посту в воинской части.



После смерти у него остались мать, 4-летний сын и беременная жена Елена.

Российские главари боевиков на Донбассе

Сергей Кислица подчеркнул, что каждый раз, когда России напоминают о ее обязанности по Донбасса, она говорит, будто Украина должна договариваться с боевиками. Впрочем, подчеркнул он, так называемое "местное ополчение" родом из России.

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В частности, он выделил временного руководителя донецких боевиков Владимира Пашкова, которого назначили только в начале февраля.

Это гражданин России, который родился в Сибири, выпускник российского Тихоокеанского военно-морского училища и до недавнего вицегубернатор Иркутской области России. Хотите знать, насколько далеко Иркутск Донецка? Всего в 6 тысячах километров,

– отметил Сергей Кислица.

Несмотря на это, по мнению Москвы, Владимир Пашков достаточно "местный" для того, чтобы управлять боевиками из Донбасса и чтобы именно с ним Украина обсуждала будущее региона.

Кто такой Владимир Пашков? Владимир Пашков – бывший российский чиновник. В начале февраля Кремль назначил его так называемым "и. о. председателя правительства" донецких боевиков.



Впрочем прессекретар Путина Дмитрий Песков сразу же заявил, что Россия не имеет к этому никакого отношения. Мол, Кремль "не может" просто взять и делегировать людей на оккупированную часть Украины.

Обращение к россиянам

Завершая свое выступление на Совбезе, Сергей Кислица перешел на русский язык. Мол, для того, чтобы его, возможно, услышали россияне, которым не безразлично настоящее и будущее их страны.

К слову: Это не провокация, оккупанты хотели захватить наблюдательные посты, – Хомчак

Обращаясь к русским он процитировал русского поэта Евгения Евтушенко (Гангуса) "Хотят ли русские войны":

Хотят ли русские войны?



Спросите вы у тех солдат,



что под березами лежат,



и пусть вам скажут их сыны,



хотят ли русские войны.

После этого он обратился к представителю России в Совбезе ООН Василию Небензе, подчеркнув, что ответом на вопрос о том, хотят ли русские войны, будет "парад победы" 9 мая на Красной площади в Москве.

"Когда мы увидим, вынесут ли его участники портреты Сталина. Того самого Сталина, которого в свое время вынесли из мавзолея, но, похоже, не из умов. Свое выступление я завершу вопросом: так Хотят ли русские войны?" – спросил Сергей Кислица.