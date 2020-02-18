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      Это не провокация, оккупанты хотели захватить наблюдательные посты, – Хомчак

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      Руслан Хомчак / "Апостроф"

      Утром 18 февраля на Донбассе пророссийские оккупанты атаковали украинские позиции. Смертельный бой состоялся из-за попыток наемников прорваться на территорию, контролируемую украинскими войсками. В результате этой циничной атаки погиб украинский военный, еще 4 были ранены. Поэтому президент Зеленский срочно созвал заседание СНБО.

      Во время брифинга относительно заседания глава Генштаба ВСУ Руслан Хомчак заявил: бой не касался участков разведения сил и попросил не спекулировать на этой теме.

      Больше деталей: Боевики атаковали украинские позиции у Золотого: все, что известно

      "Хотел бы, чтобы мы не спекулировали словами о Золотом, а называли вещи своими именами. Золотых есть 5. Мы не говорим сегодня о том, что ситуация касалась участка разведения. Из 3 участков разведения оккупанты время от времени осуществляют провокации только в Петровском. Мы не ведемся. По Золотому не было никаких проблем", – отметил он.

      В то же время, Хомчак уточнил: речь идет о 410-километровой линим соприкосновения. Ударили оккупанты на участке между Желобком и Березовкой, Новотошковским, не доходя до Золотого-5.

      Это не была провокация со стороны оккупантов. Сегодня – 5 годовщина событий в Дебальцево. Сегодня они (оккупанты – 24 канал) хотели захватить наблюдательные посты, хотели показать, что продвинулись вперед. Это – война и те, кто воюют, для них каждый метр дорогой,
      – добавил он.

      Хомчак также рассказал, что противник уничтожил камеру на участке наблюдения, а также ударил артиллерией.

      Что еще известно о бое у Золотого:

      • Оккупационные войска атаковали подразделения Объединенных сил утром 18 февраля.
      • Бой продолжался более 5 часов – от 5 утра до 10:30.
      • Таких масштабных боевых действий на фронте не было с 2018 года. Боевики пытались прорваться через линию соприкосновения.
      • Потери с украинской стороны: 1 погибший военный и 5 раненых.
      • Потери со стороны оккупантов: 4 погибших, 6 раненых.


      Карта оккупированных территорий на Донбассе / инфографика 24 канала

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Новости политики Бой возле Золотого Война на Донбассе Украина – Россия Пророссийские боевики Жертвы Вооруженные силы Украины Руслан Хомчак
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