Это не провокация, оккупанты хотели захватить наблюдательные посты, – Хомчак

Утром 18 февраля на Донбассе пророссийские оккупанты атаковали украинские позиции. Смертельный бой состоялся из-за попыток наемников прорваться на территорию, контролируемую украинскими войсками. В результате этой циничной атаки погиб украинский военный, еще 4 были ранены. Поэтому президент Зеленский срочно созвал заседание СНБО.

Во время брифинга относительно заседания глава Генштаба ВСУ Руслан Хомчак заявил: бой не касался участков разведения сил и попросил не спекулировать на этой теме.

Больше деталей: Боевики атаковали украинские позиции у Золотого: все, что известно

"Хотел бы, чтобы мы не спекулировали словами о Золотом, а называли вещи своими именами. Золотых есть 5. Мы не говорим сегодня о том, что ситуация касалась участка разведения. Из 3 участков разведения оккупанты время от времени осуществляют провокации только в Петровском. Мы не ведемся. По Золотому не было никаких проблем", – отметил он.

В то же время, Хомчак уточнил: речь идет о 410-километровой линим соприкосновения. Ударили оккупанты на участке между Желобком и Березовкой, Новотошковским, не доходя до Золотого-5.

Это не была провокация со стороны оккупантов. Сегодня – 5 годовщина событий в Дебальцево. Сегодня они (оккупанты – 24 канал) хотели захватить наблюдательные посты, хотели показать, что продвинулись вперед. Это – война и те, кто воюют, для них каждый метр дорогой,

– добавил он.

Хомчак также рассказал, что противник уничтожил камеру на участке наблюдения, а также ударил артиллерией.

Что еще известно о бое у Золотого:

Оккупационные войска атаковали подразделения Объединенных сил утром 18 февраля.

Бой продолжался более 5 часов – от 5 утра до 10:30.

Таких масштабных боевых действий на фронте не было с 2018 года. Боевики пытались прорваться через линию соприкосновения.

Потери с украинской стороны: 1 погибший военный и 5 раненых.

Потери со стороны оккупантов: 4 погибших, 6 раненых.



Карта оккупированных территорий на Донбассе / инфографика 24 канала