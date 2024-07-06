В эфире 24 Канала политтехнолог Михаил Шейтельман сказал, что нам нечего ожидать, ведь в Великобритании антироссийская политика. Такой она есть почти всю историю РФ.

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Все это время главным врагом для России были именно англичане, независимо от того, кто был у власти. Это никогда ничего не решало для россиян.

Новый премьер-министр

Политтехнолог отметил, если говорить конкретно о новом премьере, то он нас уже много раз убеждал, что все будет хорошо. Кроме того, именно он, будучи главой оппозиции, добился, чтобы вся поддержка, которая шла в Украину за эти годы полномасштабной войны, – была двухпартийной.

"То есть во время голосования обе партии в одинаковой степени поддерживали абсолютно все решения по Украине. Это была его личная инициатива. Это он был лидером этого движения", – объяснил Шейтельман.