Официально Кир Стармер стал новым главой британского правительства после аудиенции у короля в Букингемском дворце.

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В Британии новый премьер-министр

Отмечается, что Кир Стармер стал премьер-министром Британии после аудиенции у короля в Букингемском дворце.

После убедительной победы на выборах Его Величество пригласил Кира занять высший пост – и таким образом сформировать новое правительство.

В издании отметили, что их королевский комментатор Аластер Брюс указал, что короля представил новому премьер-министру королевский помощник Клайв Олдертон.

Согласно традиции, Клайв был первым, кроме короля, кто поприветствовал Кира Стармера, покидая зал для аудиенций. Так, король официально попросил Стармера сформировать правительство.

Sky News пишет, что впоследствии обсуждение перейдет к выбору им кабинета министров, который должен символически утвердить король.

Это шанс для сэра Кира объяснить королю, что он хочет сделать в первую очередь на первой сессии законодательных изменений,

– добавляет Брюс.

Отметим, что 4 июля в стране состоялись досрочные парламентские выборы, где лейбористы под руководством Кира Стармера одержали победу с 410 местами. Так, они фактически "разгромили" на этих выборах консерваторов.

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