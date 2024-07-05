Кір Стармер став новим главою британського уряду після аудієнції у короля в Букінгемському палаці.

Дивіться також Вибори в Британії: головний претендент на пост прем'єра зробив першу заяву, Сунак визнав поразку

У Британії новий прем'єр-міністр

Зазначається, що Кір Стармер став прем'єр-міністром Британії після аудієнції у короля в Букінгемському палаці.

Після переконливої ​​перемоги на виборах Його Величність запросив Кіра обійняти найвищу посаду – і таким чином сформувати новий уряд.

У виданні зауважили, що їхній королівський коментатор Аластер Брюс вказав, що короля представив новому прем'єр-міністру королівський помічник Клайв Олдертон.

Згідно з традицією, Клайв був першим, крім короля, хто привітав Кіра Стармера, покидаючи залу для аудієнцій. Так, король офіційно попросив Стармера сформувати уряд.

Sky News пише, що згодом обговорення перейде до вибору ним кабінету міністрів, який повинен символічно затвердити король.

Це шанс для сера Кіра пояснити королю, що він хоче зробити в першу чергу на першій сесії законодавчих змін,

– додає Брюс.

Зазначимо, що 4 липня в країні відбулися дострокові парламентські вибори, де лейбористи під керівництвом Кіра Стармера здобули перемогу з 410 місцями. Так, вони фактично "розгромили" на цих виборах консерваторів.

Хто такий Кір Стармер: основне