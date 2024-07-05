Саме кандидатуру Кіра Стармера розглядають як головного претендента на посаду глави британського уряду. Нинішній прем'єр-міністр Ріші Сунак вже відреагував на свою поразку.

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Як Кір Стармер відреагував на результати екзитполів

Кір Стармер після оголошення результатів екзитполів, зручно вмостившись у своєму кріслі в північному Лондоні, заявив, що ввечері 4 липня, люди в британській столиці і по всій країні висловилися, що вони хочуть змін.

Ви проголосували, тепер настав час для нас зробити це,

– сказав Стармер.

Він додав, що Сполучене Королівство знову відчуває "сонячне світло надії".

"Сонячне світло надії, спочатку бліде, але з кожним днем ​​стає все сильнішим. Знову сяє на країну з можливістю після 14 років (очільництва Торі в британському парламенті – 24 Канал) повернути своє майбутнє", – наголосив претендент на посаду глави британського уряду.

Журналісти Bloomberg також зазначили, що міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс став першим міністром в уряді прем'єр-міністра Ріші Сунака, який поступився своїм місцем лейбористам. Шаппс є одним з кількох високопоставлених міністрів, які, як очікується, 5 липня покинуть парламент.

До цього на користь ліберальних демократів втратив своє місце британський міністр юстиції Алекс Чалк.

Що сказав Суна про поразку на виборах

Нинішній прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак визнав свою поразку під час підрахунку голосів. Глава британського уряду сказав, що Лейбористська партія виграла ці вибори, і я "подзвонив серові Кіру Стармеру, щоб привітати його з перемогою".

Сунак також сказав, що його партія зіткнулася з "важкою ніччю", і він бере на себе повну відповідальність за результати.

Сьогодні ввечері британський народ виніс витверезний вердикт... і я беру відповідальність за втрату. Багатьом хорошим, працьовитим кандидатам від Консервативної партії, які сьогодні програли... мені шкода,

– зазначив Сунак.

Водночас він також заявив, що у питанні підтримки України з виборами в британський парламент нічого не зміниться, адже нашу державу підтримують обидві партії Сполученого Королівства.

Варто зазначити, що уже вдень 5 липня Стармер після аудієнції в британського короля стане новим прем’єр-міністром Великої Британії.