В ефірі 24 Каналу політтехнолог Михайло Шейтельман сказав, що нам немає чого очікувати, адже у Великій Британії антиросійська політика. Такою вона є майже всю історію РФ.

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Весь цей час головним ворогом для Росії були саме англійці, незалежно від того, хто був у влади. Це ніколи нічого не вирішувало для росіян.

Новий прем'єр-міністр

Політтехнолог зазначив, якщо говорити конкретно про нового премʼєра, то він нас вже багато разів переконував, що все буде добре. Крім того, саме він, будучи головою опозиції, добився, аби вся підтримка, яка йшла до України за ці роки повномасштабної війни, – була двопартійною.

"Тобто під час голосування обидві партії в однаковій мірі підтримували абсолютно всі рішення щодо України. Це була його особиста ініціатива. Це він був лідером цього руху", – пояснив Шейтельман.