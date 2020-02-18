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      Це не провокація, окупанти хотіли захопити спостережні пости, – Хомчак

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      Руслан Хомчак / "Апостроф"

      Вранці 18 лютого на Донбасі проросійські окупанти атакували українські позиції. Смертельний бій відбувся через спроби найманців прорватися на територію, що контролюється українськими військами. Внаслідок цієї цинічної атаки загинув український військовий, ще 4 були поранені. Через це президент Зеленський терміново скликав засідання РНБО.

      Під час брифінгу щодо засідання голова Генштабу ЗСУ Руслан Хомчак заявив: бій не стосувався ділянок розведення сил та попросив не спекулювати на цій темі.

      Більше деталей: Бойовики атакували українські позиції біля Золотого: все, що відомо

      "Хотів би, щоб ми не спекулювали словами про Золоте, а називали речі своїми іменами. Золотих є 5. Ми не говоримо сьогодні про те, що ситуація стосувалася ділянки розведення. Із 3 ділянок розведення окупанти часом здійснюють провокації тільки у Петрівському. Ми не ведемося. По Золотому не було жодних проблем", – зауважив він.

      Водночас, Хомчак уточнив: йдеться про 410-кілометрову лінію зіткнення. Вдарили окупанти на ділянці між Жолобком та Березівкою, Новотошківським, не доходячи до Золотого-5.

      Це не була провокація з боку окупантів. Сьогодні – 5 річниця подій у Дебальцевому. Сьогодні вони (окупанти – 24 канал) хотіли захопити спостережні пости, хотіли показати, що просунулись вперед. Це – війна і ті, хто воюють, для них кожен метр дорогий,
      – додав він.

      Хомчак також розповів, що противник знищив камеру на ділянці спостереження, а також вдарив артилерією.

      Що ще відомо про бій біля Золотого

      • Окупаційні війська атакували підрозділи Об’єднаних сил вранці 18 лютого.
      • Бій тривав понад 5 годин – від 5 ранку до 10:30.
      • Таких масштабних бойових дій на фронті не було з 2018 року. Бойовики намагалися прорватися через лінію зіткнення.
      • Втрати з українського боку: 1 загиблий військовий та 4 поранених.
      • Втрати з боку окупантів: 4 загиблих, 6 поранених.


      Карта окупованих територій на Донбасі/ інфографіка 24 каналу

      Бойовики атакували українські позиції біля Золотого: все, що відомо
      сьогодні
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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Руслан Хомчак Україна – Росія Збройні сили України Війна на Донбасі Проросійські бойовики Бій біля Золотого Жертви Новини України Новини політики
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