09:39
18 лют 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      ВІЙНА НА ДОНБАСІ РЕВОЛЮЦІЯ ГІДНОСТІ КОРОНАВІРУС 2020 РИНОК ЗЕМЛІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Курт Кобейн наступив на російський мозоль. Путін "має" талант
      Вєсті Кремля
      20:59, 17 лютого
      Вєсті.UA: Монобільшість змінює ідеологію. Рабінович кличе депутатів у Москву
      Вєсті.UA
      19:42, 17 лютого
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      ВІЙНА НА ДОНБАСІ РЕВОЛЮЦІЯ ГІДНОСТІ КОРОНАВІРУС 2020 РИНОК ЗЕМЛІ

      Бойовики атакують українські позиції біля Золотого: є втрати

      1324 Читать новость на русском
      Бойовики атакують українські позиції біля Золотого / novyny.online.ua

      Вранці 18 лютого окупаційні війська атакували позиції підрозділів Об'єднаних сил. Бойовики гатять із забороненої зброї. Українські військові зазнали втрат.

      Про складну ситуацію на Донбасі інформує штаб ООС.

      Зверніть увагу: Аваков пояснив, як буде відбуватися спільне патрулювання на Донбасі

      Збройні формування РФ атакували позиції підрозділів Об'єднаних сил поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний,
      – йдеться в повідомленні.

      Під вогневим прикриттям бойовики перейшли до активного наступу та спробували просунутися через лінію розмежування. Наразі бій триває. Внаслідок ворожих обстрілів українська сторона зазнала втрат. Деталей поки невідомо.

      Раніше про масштабні бої на Донбасі повідомив у фейсбуці редактор "Цензор.нет" Юрій Бутусов.

      О 5 ранку російські війська атакували українські опорні пункти в районі Золотого. Йде безперервний важкий бій із застосуванням всіх видів зброї, включаючи артилерію калібру 152 міліметрів, міномети 120 міліметрів,
      – написав Бутусов.

      За його словами, таких масштабних бойових дій на фронті не було з 2018 року.

      Бутусов наголосив, що штаби та Офіс Президента не поспішають коментувати ситуацію. "Всі бояться щось сказати, адже це означає визнати, що порожні розмови про перемир'я і "спільних патрулів" розірвані російськими гаубицями на шматки", – додав редактор видання. 

      У штабі додають, що підрозділи Об’єднаних сил, які обороняються, дають адекватну відповідь на таку бойовиків.

       

       

       

      Гороскоп на 18 лютого для всіх знаків зодіаку
      сьогодні
      2539
      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Окуповані території Проросійські бойовики Війна на Донбасі Постраждалі Жертви Збройні сили України Операція Об'єднаних сил Новини України Новини політики
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 09:10 Ключові дати Євромайдану: хроніка
      Світлана Попова 117
      сьогодні , 08:40 Справа "Мережі" в Росії: про що Путін попереджає світ, або Новий Рейх Кремля
      Аркадий Бабченко 737
      17 лютого , 11:30 ORBI CITY в Батумі: чим вражає найбільший готельний комплекс в світі
      1373
      12 лютого , 13:34 Де зіграти в покер з Олексієм Дурнєвим
      413
      сьогодні , 07:01 Чи заборонять секонд-хенд як гуманітарну допомогу, – інтерв'ю з замміністра Ковалем
      Ірина Поліщук 4777
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук