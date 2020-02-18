Бойовики атакують українські позиції біля Золотого: є втрати

Вранці 18 лютого окупаційні війська атакували позиції підрозділів Об'єднаних сил. Бойовики гатять із забороненої зброї. Українські військові зазнали втрат.

Про складну ситуацію на Донбасі інформує штаб ООС.

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Збройні формування РФ атакували позиції підрозділів Об'єднаних сил поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний,

– йдеться в повідомленні.

Під вогневим прикриттям бойовики перейшли до активного наступу та спробували просунутися через лінію розмежування. Наразі бій триває. Внаслідок ворожих обстрілів українська сторона зазнала втрат. Деталей поки невідомо.

Раніше про масштабні бої на Донбасі повідомив у фейсбуці редактор "Цензор.нет" Юрій Бутусов.

О 5 ранку російські війська атакували українські опорні пункти в районі Золотого. Йде безперервний важкий бій із застосуванням всіх видів зброї, включаючи артилерію калібру 152 міліметрів, міномети 120 міліметрів,

– написав Бутусов.

За його словами, таких масштабних бойових дій на фронті не було з 2018 року.

Бутусов наголосив, що штаби та Офіс Президента не поспішають коментувати ситуацію. "Всі бояться щось сказати, адже це означає визнати, що порожні розмови про перемир'я і "спільних патрулів" розірвані російськими гаубицями на шматки", – додав редактор видання.

У штабі додають, що підрозділи Об’єднаних сил, які обороняються, дають адекватну відповідь на таку бойовиків.